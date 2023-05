Sílu, mrštnost, vytrvalost a dobrý odhad. To vše si mohli v sobotu 29. dubna v Paračově na Strakonicku vyzkoušet návštěvníci Horalských her. Ty připravil Sportovní klub Kládaklan Česká republika v Praze. „Už roky pořádáme pro veřejnost akce s názvem Highland games, což jsou ve volném překladu Horalské hry,“ řekl náčelník klubu David Mazáč.

Horalské hry v Paračově na Strakonicku. | Video: Deník/Petr Škotko

Názvu odpovídají i disciplíny – hod kládou, vrh kamenem, hod balíkem slámy, nošení kamenů, hod kabelkou, farmářský běh a podobně. „Máme také novou disciplínu, což je výuka ragby. Příští rok chceme přivézt hod závažím do výšky a skotské kladivo,“ dodal náčelník.

Málokdo ale ví, že příběh těchto her je pouze o dva dny starší než vznik Skotska. „Když se tehdy před tváří skotského krále sešly všechny klany, aby se postavily Angličanům, tak byly vymyšleny tyto hry. Ti nejlepší ze zástupců se pak stali členy královské družiny, což byla obrovská pocta,“ dodal David Mazáč s tím, že Highland games jsou dokonce i jakýmsi předobrazem tradiční olympiády.

- Highland games patří k nejstarším tradicím Skotska.



- Počátek her lze nalézt již v druhé polovině 11. století.



- Skotští bojovníci měli během konání her možnost vyzkoušet si svou sílu, fyzickou zdatnost, ale i šikovnost a zručnost.



- Byl to také jedinečný způsob, jak předvést se a upoutat pozornost kmenových náčelníků či šlechty, kteří si podle předvedených výkonů, statečnosti a obratnosti následně vybírali ty nejlepší muže do svých družin jako válečníky nebo své osobní strážce.



- Hry byly také často konány na počest vítězství.



- Pravidla dostala formální podobu až kolem roku 1820.

Mezi pořadateli byl i současný mistr republiky Daniel „Šrek“ Zach. „Dřív jsem hrával fotbal, ale pak přišel kamarád a řekl mi o tomhle sportu. Mám docela sílu, tak mi to vyhovuje,“ říká muž, který například dokáže závaží o hmotnosti 25 kilogramů vyhodit do pětimetrové výšky. A podobných kousků má na svém kontě víc. „Dvakrát týdně chodím trénovat u nás na pole,“ dodal s tím, že v civilním zaměstnání zařizuje catering na různé akce, oslavy nebo večírky.

O klání v Paračově byl velký zájem – přihlásilo se 15 dětí a téměř dvacítka dospělých. Paní Jindra, která pracuje v kanceláři, začala na stanovišti, kde bylo třeba přehodit pytel se slámou vidlemi přes hrazdu v různých výškách. Tato hrazda také například pomáhá k měření vyhození závaží do výšky. „Není to taková sranda, jak to vypadá. Ale je to zábava,“ sdělila svoje pocity po jednom z pokusů.

Sportovní klub Kládaklan byl založen koncem prosince 2013. Je dobrovolným sdružením a neziskovou organizací sdružující v první řadě milovníky Skotska a jeho kultury, které si dalo za cíl seznamovat veřejnost s bohatou historickou a sportovní tradicí Skotska. K hlavním aktivitám patří organizace, propagace a pořádání sportovních her typických pro skotskou kulturu, a to Highland Games (Horalské hry, Hry Vysočiny) – jedná se o těžkoatletické soutěže.