Zdíkov - S minimálními náklady se díky rodičům dětí podaří vybudovat altán u Mateřské školy ve Zdíkově.

Zdíkov, budova obecního úřadu. Ilustrační foto | Foto: Deník / Vladimír Klíma

Podle Zdeňka Kantoříka, starosty obce, se rodiče dětí domluvili, že pokud obec dodá dřevo, postaví sami altánek. „Máme ve školce přes sedmdesát dětí a stávající jeden altán jim nestačí. Pokud by měla obec altán pořídit, vyšel by na dvě stě tisíc korun. Díky tomu, že se do stavby pustí rodiče, bude jen s minimálními náklady,“ vysvětlil.