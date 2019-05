Jelení Vrchy - V sobotu 22. května byla na Jeleních Vrších zahájena 22. novodobá plavební sezóna na Schwarzenberském plavebním kanálu. Program slavnosti zahájení plavební sezóny začal v pravé poledne u horního portálu plavebního tunelu.

Plavební ředitel Hynek Hladík sděll, že dnešní akce chce připomenutím plavců, kteří v době, kdy se plavilo po plavebním kanálu ze Šumavy palivové dříví pro císařské hlavní město Vídeň, bylo třeba zhruba 300 - 350 dělníků na vytahování dřeva před ústím řeky Große Mühl do Dunaje, přicházeli v celých skupinách mladých mužů a žen z jižních Čech - z Prácheňského kraje, tedy z Písecka, Strakonicka a Prachaticka. Přestože pracovali velmi tvrdě od pěti ráno do sedmi večer, po práci vytáhli z domova přinesené housle, citery a v Čechách tehdy ještě obvyklé dudy, večer se hrálo, zpívalo a tancovalo, plavci si jistě i vyprávěli různé historky. Projekty folklorního souboru Libín-S Prachatice Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu a Schwarzenberský plavební kanálu - předání zkušeností mladé generaci tohle všechno - vyprávění historek, písničky, hudba, tanec a samozřejmě plavení dříví přinášejí. A to, že se snažíme předávat zkušenosti jistě také diváci uvidí!