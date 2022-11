Vdovec z jednoho českobudějovického sídliště hledá ženu pro společné chvíle. Velmi dobře ovládá počítač a nechal se nalákat reklamou. „My v Singles50 víme, co dělá šťastný a trvalý vztah. Naše výkonné srovnávací motory běží ve dne v noci, aby Vám našly skvělé doporučené partnery z tisíců nových Singles50 členů, kteří se k nám denně přihlašují. Dnes jsme speciálně pro Vás vybrali: Růžena,“ zní jedno z oznámení, které mu denně chodí na email.

Na budějovické náměstí přivezli vánoční jedli z Jílovic. Má přes třináct metrů

Portál slibuje seznámení s aktivními, všestrannými nezadanými lidmi zralého věku, vypočítává i shodu. Všechno je anonymní, spolehlivé a bezpečné. To si však Josef nesmyslí, ověřil si to na vlastní kůži.

Bez placení není láska

Registrace je sice bezplatná, ale seznamky podobného druhu tiše účtují stovky i tisíce korun za členství. Rozloučit se s nimi je však těžké. „Manželka mi zemřela, chodí za mnou děti, ale večer jsem sám. Rozhodl jsem se podat si inzerát na seznamce pro starší, všechno vypadalo seriózně,“ přiblížil sedmdesátiletý Budějčák.

U Chotýčan uzavřou už o víkendu dálnici D3 kvůli demolici mostu

Po registraci v červenci letošního roku obdržel první nabídku žen v podobném věku z různých koutů republiky i Slovenska. „Na měsíc se platí 149 korun, částky se různí podle délky, tři měsíce, půl roku a tak dále. Zrušení odběru je téměř nemožné, dosud se mi to nepodařilo, protože jde o zahraniční firmu, opakovaně si strhávají částky, i když nejste aktivní,“ vysvětlil s tím, že výpověď posílal písemně do zahraničí.

Raději zrušil kartu

Ve spotřebitelské organizaci dTest, kam se obrátil o radu, mu poradili zrušit kartu, aby platby zastavil. „Členství se automaticky prodlužuje, lze zrušit jen písemně. Je to opravdu složité, říkali mi, že jedna paní dokonce takto přišla o 15 tisíc korun,“ uvedl Josef.

Na webu se podle něj vyskytuje řada falešných profilů i bez fotografií. Do emailu mu pak chodí podobné zprávy zasílané automatem, aby nalákaly uživatele k aktivitě. Ženy se s ním však nikdy nesejdou. „Ozývají se většinou z dálky, aby to nebylo možné. Automat poznáte jednoduše, opakují se stejné fráze, posílají vám úsměvy, zamávání, polibky či like. Někdy i několik ve stejný čas,“ popsal dále.

Vlastní experiment

V říjnu se dokonce domluvil s kamarádkou Janou, aby služby také vyzkoušela. „Scénář se opakoval, psali jsme si i spolu, abychom viděli, jak vypadá reálná konverzace a jak ta falešná,“ dodal Josef. I z jejího profilu odcházely fiktivní zprávy z automatu. „Psali jsme si hodně familiárně, a najednou se tam objevovaly stejné odpovědi jako těš se, prolomte ledy… Když je to od konkrétní osoby, je to světle modré, automat je tmavě modrý, jsou to opravdu fiktivní adresy i komunikace,“ objevil rozdíly.

Kopat vltavíny vyrazil v pronajatém bagru. Uvízl v bahně a pak v rukou policie

DTest bojuje proti podobným praktikám dlouhodobě, spustil dokonce kampaň Bojujeme proti neférovým seznamkám, která už loni pomohla řadě uživatelům s vyrovnáním. V rámci tohoto projektu na webu neferoveseznamky.cz podniknul kroky proti nejproblémovějším společnostem, které na českém trhu působí. Mezi ně patří nejčastěji seznamky provozované zahraničními společnostmi ze Švýcarska (Dateyard a jenjednanoc.cz, případně Paidwings a pouzesex.cz) nebo z Lucemburska (be2 a academic-singles.cz či singles50.cz, případně Interdate a c-date.cz či newhoney.cz).

Stížnosti na praktiky společnosti B2 S.a.r.l., která seznamku Singles50 spravuje a sídlí v Lucembursku, se hromadí i na portálu dTest o. p. s., kam se o radu o zrušení profilu obrátil i pan Josef. https://www.vasestiznosti.cz/stiznost/39775/singles50

Počet nahlášených stížností: 2780

Z toho za letošní rok: 16

Stále v řešení: 4

Zdroj: vasestiznosti.cz