Severovýchodní část jižních Čech může do rána potrápit ledovka

Od úterní třiadvacáté hodiny až do středečního poledne varují meteorologové před tvorbou ledovky. Na jihu Čech se to bude týkat především východní části kraje, a to Dačicka, Jindřichohradecka, Soběslavska, Táborska a Milevska.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

Podle výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) bude pravděpodobná tvorba ledovky při mrznoucím dešti zejména ráno. Ale již večer se bude podle Evy Plášilové z budějovické pobočky ČHMÚ místy tvořit náledí a zmrazky. "Při mrznoucích srážkách se bude tvořit ledovka, a to zejména v severovýchodní polovině kraje," upřesnila. Ve všech zmíněných regionech je pravděpodobnost zledovatělých komunikací. Váže se k nim nebezpečí úrazů při chůzi i vysoká nehodovost. Řidičům se doporučuje sledovat dopravní zpravodajství a jezdit velmi opatrně. Počítat by měli i s prodloužením doby jízdy. Postupně v noci na středu na většině území kraje přijde déšť nebo mrholení, někde i mrznoucí. Nejnižší noční teploty 2 až -1 °C. Mírný jižní až jihozápadní vítr 2 až 5 m/s bude zesilovat. Ve středu bude oblačno až zataženo. "Místy slabý déšť, i mrznoucí, v polohách nad 1000 metrů slabé sněžení. Odpoledne můžeme očekávat ubývání srážek a oblačnosti," uvedla Eva Plášilová. Nejvyšší denní teploty budou ve středu 5 až 8 °C, na horách 2 až 5 °C. Mírný západní až severozápadní vítr 4 až 7 m/s, přechodně s nárazy kolem 15 m/s, bude večer slábnout. Kvůli oteplení a tání sněhu meteorologové také očekávají zvolna stoupající nebo rozkolísané stavy hladin většiny toků.