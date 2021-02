Markéta Kubová ukazuje antigenní testovací sady pro jediný den víkendu.Zdroj: Deník/ Jana VandlíčkováI přesto, že se snaží vyjít vstříc každému, kdo potřebuje otestovat a jejich kolikrát i osmnáctihodinovou směnu jim znechutí vulgární nadávky od naštvaných zájemců, na které už nevyšel termín. Nebo od těch, kteří chtějí otestovat v době, kdy je centrum zavřené. „Snad nejhorší byl minulý víkend. To jsme si tu vyslechli. Většinou to byli pendleři,“ říkají Daniela Jilečková a Markéta Kubová, které se starají o provoz prachatického testovacího centra. V názoru je utvrzuje to, že pendleři a řidiči kamionů tvoří v posledních dnech mezi testovanými většinu. Jednoznačně to ale potvrdit nemohou.

„Tři čtyři telefony denně jsou o tom, že nám lidé nadávají, ať si to tu vyřešíme, jak chceme, že oni prostě potřebují otestovat,“ tvrdí shodně s tím, sprosté nadávky nebyly žádnou výjimkou. Obě sestřičky se také shodují, že nevybíravé chování mají hlavně lidé mladšího věku, kteří si stěžují, že nemocnice nevypisuje termíny. „Když už se ti lidé rozhodnou, že budou útočit, tak s tím nejde nic udělat. Když přijdou slušně, vždy se domluvíme,“ dodávají. Každopádně každý takový hovor s rozčileným zájemcem o test sebere sestrám chuť do práce. Agresivitu v testovacím centru se snaží zmírnit svou přítomností také hlídka prachatických městských strážníků. Prý stačí, že stojí na místě.

Sestřičky mrzí, že lidé nechtějí pochopit, že kapacita testovacího centra je daná a víc testů prostě nezvládne. Lidé pak vyhrožují, že zavolají na hygienikům, že to mají v Prachaticích špatně zorganizované a že se jim nesnaží vyjít vstříc. „Přitom, když volají z firmy, že dorazí řidič kamionu, který míří z vnitrozemí na hranice a že bude na místě do půl hodiny, tak na něj počkáme, nemáme problém,“ vysvětluje Markéta Kubová s tím, že pokud jeden dva lidé přijdou bez objednání a je náhodou volný termín, dostane se i na ně. „Padesát lidí bez objednání najednou prostě nezvládneme,“ dodávají. Pro zdravotníky v testovacím centru je problém i to, že lidé svého zarezervovaného termínu nevyužijí. „Hlavně o víkendu jsme pak nemohli vyhovět lidem, kteří test potřebovali, aby vůbec mohli do práce,“ říká Markéta Kubová.

V pátek dopoledne Daniela Jilečková a Markéta Kubová připravovaly antigenní testovací sady na víkendové testování. Na jeden den jich potřebují zhruba dvě stovky. V pracovním týdnu navíc po skončení směny přímo v centru testují zaměstnance prachatických firem. „Tenhle týden jsme testovali například celý Vishay,“ doplňuje Markéta Kubová. Všichni zaměstnanci testovacího centra tam nastupují ve valné většině po klasické směně na svém oddělení. Aby vůbec mohli začíst se stěry v centru samotném, předchází mnohahodinová administrativní příprava. Všechny objednané zájemce je nutné zanést do dvou systémů, do nemocničního a zároveň do státního.

Omezit telefonování na minimum se nově snaží IT oddělení nemocnice. Neskutečně to totiž zatěžuje administrativu. Proto lze od čtvrtka zrušení objednávky na PCR nebo antigenní test provést přes internetovou stranu testování na covid-19 prachatické nemocnice. Při každé rezervaci termínu zájemce obdržel SMS s potvrzením. Nově je její součástí ještě PIN kód, který ve spojení s rodným číslem následně umožní případné zrušení termínu. Ten se také automaticky uvolní pro někoho jiného, aniž by to systému musel zasahovat kdokoli z personálu nemocnice. „Zároveň se ale čas zrušení uloží, to pro případ, kdyby někdo z žadatelů zrušení rozporoval. Můžeme to doložit,“ vysvětluje Markéta Kubová. Smazat termín pro PCR test lze odhlásit nejpozději do 11 hodin předchozího pracovního dne a u antigenního testu je časová podmínka pouze na předcházející den.

Sestry z prachatického testovacího centra zároveň upřesňují, že termíny na následující pracovní týden jsou vypisovány vždy ve středu kolem osmé hodiny večer. „V pátek ve stejný čas pak vypisujeme termíny na následující víkend,“ vysvětlují Markéta Kubová a Daniela Jilečková závěrem s tím, že více než dvě stě zájemců v jednom z víkendových dnů nemá testovací centrum možnost zvládnout provozně ani personálně.