Necelý rok strávila v Pražské nemocnici Motol, kde podstupovala léčbu. Nyní má Ninka za sebou ozařování a vysocedávkové chemoterapie s následným návratem kmenových buněk do těla. Ninka bydlí ve Vitějovicích. Momentálně se často věnuje keramice, ráda maluje obrázky.

„Naším největším přáním je pro Ninku získat dostatek finančních prostředků, aby mohla podstoupit delfinoterapii v Turecku. Tato terapie se specializuje na lidi s obrnou a Ninka kvůli zákeřné nemoci má částečně ochrnutou levou půlku těla, včetně obličeje,“ popsala maminka jednoho ze spolužáků Ninky Jana Piklová. Žáci z 6. B třída si myslí, že by ji tato možnost udělala radost, jelikož je milovnicí zvířat. Byl by to pro ni skvělý zážitek a zároveň pomoc s jejími zdravotními potížemi.

Spolužáci Ninky, jejíž léčba je ukončena, ale dojíždí na kontrolní vyšetření, si uvědomují, že poslední roky pro ni byly náročné. Přišla nenávratně o část vlasů a má parézu části obličeje. „Proto se naše třída rozhodla, že Nince a její rodině pomůžeme, aby na chvíli zapomněla na svá trápení při plavání s delfíny,“ vysvětlují.

Přispět jakoukoliv částku

pro Ninku je možné prostřednictvím odkazu ZDE.

Třída proto pořádá sbírku, jejímž cílem je vybrat 4000 euro na delfinoterapii. Přispět Nince může úplně každý prostřednictvím webu donio.cz/ProNinku. V tuto chvíli je vybráno více než 150 tisíc korun a sbírka trvá ještě 54 dnů.