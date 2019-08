Prachatice - V SeniorPoint Prachatice na Zlaté stezce 145 nabízí každý měsíc novou výstavu v rámci cyklu UM seniorů. Ta srpnová je fotografická výstava Ilgy Hanzalové z Prachatic. Otevřeno je denně od 10 do 17 hodin.

V SeniorPointu Prachatice je nová výstava. | Foto: Zdeněk Krejsa

Ilga Hanzalová pečuje o svoji maminku, těžce zdravotně postiženou a to celodenně již několik let. „Denně jsem s mamkou na balkóně, kde sedíme, povídáme si a já fotografuji mobilem, co vidíme společně – kostel, panelák, kopce, gymnázium, oblaky a to jak na jaře, v létě, na podzim i v zimě. Fotím, když prší, jsou hromy a blesky, ale také červánky a nejraději když svítí slunce a vše je rozzářené. Mám pocit, že i my obě pak záříme,“ sdělila při vernisáži 1. srpna. Paní Ilga Hanzalová fotí z 8. a 4. patra věžáku v Prachaticích. Na výstavě je více jak 70 fotografií.