Výstava fotografií „Prachatice – Obec přátelská seniorům“, nabízí pohled města Prachatice, obce přátelské seniorům, na aktivní „senzační seniory“.

Prachatičtí senioři vystavují v Plzni. | Foto: Hanka Rabenhauptová

Fotografie ukazují, co senioři chtějí, co dělají, co umí, v čem se vzdělávají, kde žijí, sportují, navštěvují kulturu, ale také jaká je pro ně zajištěna péče, pomoc a podpora. V Prachaticích žije přes 10 000 obyvatel, z toho je cca 19% seniorů starších 65 let. Výstava je z dílny Hanky RH+ a kolektivu.