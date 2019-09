Prachatice – Prachatický senior country klub SENSEN dostal pozvání na festival, který pořádal Mikroregion Nový Dvůr ve Skoronicích u Kyjova.

Na Moravu vyrazili tanečníci z Prachatic. A všude slavili úspěchy. | Foto: Zdeňka Hrůzová

Nejprve to bylo zastavení v Hodoníně, kde jsme si domluvili vystoupení pro uživatele Domova seniorů Na Pískách, překvapení bylo, že si některé písničky, na které tancujeme, senioři zazpívali s námi. Ve večerních hodinách nás čekalo další vystoupení na festivalu ve Skoronicích, mezi seniorskými soubory ze Skoronic, Milotic, Vlkoše, Ratíškovic, Vacenovic a Svatobořic-Mistřína se naši neztratili . Moravské soubory měly svá vystoupení laděna spíše humorně, a tak naše choreografie byla pro všechny opravdovým překvapením. Pro velký úspěch nás pozvali neplánovaně na druhý den do Vlkoše, kde se konala tradiční vinařská slavnost Zarážání hory. Jedná se o historický rituál se čtením práv a artikulů spojenou s obecním tancováním. Rituál Zarážání hory je velká událost pro celý Mikroregion a my jsme tuto krojovanou akci doplnili country rytmy a kostýmy, přijetí u diváků bylo ohromné tak, jak to snad umí jenom Moraváci. Získali jsme spoustu přátel a některé soubory nám přislíbily účast na našem festivalu v roce 2020 – Senzační senioři mají talent.