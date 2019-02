Prachatice - S tropickými teplotami musejí provozovatelé zařízení pro seniory dbát na dodržování pitného režimu svých klientů ještě více, než je tomu v chladnějším období.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Miroslav Fuchs

„Pitný režim hlídáme, ale nejen v době, kdy je horko. Dbáme na jeho dodržování celoročně," říká ředitelka Domova seniorů Mistra Křišťana v Prachaticích Hana Vojtová. Podle jejích slov sestřičky obyvatelům domova pravidelně připomínají, aby se nezapomněli napít. „V případě, že by se jednalo o klienta, který začne být dehydrovaný, může lékař předepsat infuzi, to ale opět platí celoročně," upřesnila.



Zobecnit, kolik litrů tekutin mají klienti v letních měsících vypít, podle jejích slov není možné. „To je naprosto individuální, nelze to jednoduše paušalizovat a říci, že každý například tři litry," vysvětlila. V horku se přizpůsobuje i jídelníček obyvatelů domova. „Každý rok v létě máme lehčí jídla, zařazujeme hodně zeleniny, naopak se vyhýbáme majonézám a obecně těžkým jídlům," poznamenala. V tropických teplotách mají obyvatelé navíc možnost zchladit se v zimní zahradě domova, která je klimatizovaná.



Klimatizované pokoje pak mají obyvatelé prachatického hospice sv. J. N. Neumanna. „Horkem zde tedy rozhodně netrpí. Samozřejmě, že dbáme na dodržování pitného režimu, v některých případech pak může lékař předepsat i infuze," potvrdil ředitel hospice Robert Huneš.



Podle jeho slov využívají zahradu spíše brzy ráno a dopoledne, aby se vyhnuli odpoledním horkům. „Někteří naši klienti pak čekají i na západ slunce, než se do zahrady vydají. Ale vzhledem k tomu, že se i zahrada přes den rozpálí, je v ní opravdu nejlépe brzy ráno," poznamenal.



Jak v domově pro seniory, tak i v hospicu pak dbají na to, aby klienti v horkém počasí nedostali úpal nebo úžeh. „Žádné takové případy tady nemáme, dbáme na to, samozřejmě," uvedla Hana Vojtová. Stejné je to i v prachatickém hospicu.