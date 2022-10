Scénář schůzky byl stejný jako u všech dalších skupin v rámci KPSS. Nejprve drobná analýza, kontrola stávajícího platného plánu a poté stanovování priorit a opatření pro příští rok. Skupina tvoří plán na jeden rok, tedy akční plán a po něm by měl přijít tzv. velký plán minimálně na tři roky. Vzhledem k tomu, že nastupuje nové vedení města Prachatice, dává současná pracovní skupina příležitost ostatním politickým stranám a hnutím, které hovoří za občany a jejich potřeby, aby se jejich zástupci do „velkého“ plánování také zapojili. Senioři, poskytovatelé sociálních služeb a další veřejnost, chce mít své místo v Prachaticích, chce udržet služby, chce služby kvalitní, služby moderní. Senioři chtějí zůstávat co nejdéle v přirozeném, domácím bezpečném prostředí, pohybovat se po městě bez bariér, mít prostor na kvalitní život i kvalitní zdravotní péči.