Senioři jsou nejvíc ohrožení, ale roušky nenosí

Ve čtvrtek jsme se probudili do světa, ve kterém si všichni lidé na veřejnosti zahalují tváře. Alespoň to vyplývá z bezpečnostního nařízení vlády. Koronavirová pandemie nás učí opatrnosti a ohleduplnosti tak rychle, že to, co nám předevčírem přišlo zvláštní, nepřirozené nebo směšné, je dneska obvyklé a zítra to bude samozřejmost.