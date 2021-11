„Termíny bez registrace raději nevypisujeme. Při tom posledním se sem naráz nahrnulo zhruba dvě stě lidí a museli jsme volat městské strážníky. O tom, co jsme si tu vyslechli, mluvit nahlas nemůžu,“ vzpomněla na vypjatou situaci Eva Tkáčová.

OČKO, které v současné době funguje přímo v budově prachatické nemocnice, denně odbaví přibližně 150 lidí. „Víc nejsme schopni zvládnout. K tomu nám pomáhají také někteří praktičtí lékaři, kteří aplikují vakcínu přímo ve svých ordinacích,“ dodala s tím, že zájemci o vakcínu si musejí možnost nechat se očkovat u svého praktika ověřit.

Registrace na příští týden je již obsazená. „Možná se nám podaří vypsat ještě nějaké termíny pro třetí dávky. Vyjíždíme také na očkování třetích dávek do domovů seniorů na Prachaticku,“ popsala Eva Tkáčová.

Upřesnila, že během hodiny jsou schopní v OČKu aplikovat až pětadvacet dávek vakcíny. Většinou je to vakcína Pfizer/BioNTech. Při první dávce se ale zájemce o očkování zdrží v OČKu o něco déle, protože chvíli trvá vypsat veškeré dokumenty. Druhé a třetí dávky už dlouho nezdrží. Ti, kdo by chtěli přijít na první dávku, dostanou možnost zřejmě až v týdnu od 15. listopadu. „Tam také vypíšeme den bez registrace pro zájemce o jednodávkovou vakcínu Jansson,“ řekla Eva Tkáčová, podle které nemá cenu volat o pomoc s registrací do OČKa. K tomu je určena linku 1221, kde je dostatek operátorů.