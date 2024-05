Věž prachatického kostela sv. Jakuba a lesy v okolí, to je vidět při pohledu z okna Panorama Residence v prachatické Vodňanské ulici. Bývalý „sekret“ se mění byty. Prvních dvaadvacet bytů majitel objektu, Residence Invest, za nímž stojí prachatický podnikatel Petr Vojta a jeho synové Petr mladší a Lukáš, nabízí k pronájmu. První z budov je kompletně opravená, druhá bude zhruba za rok.

Nevzhledný betonový objekt ve Vodňanské ulici byl původně postaven jako megalomanské sídlo komunistů v Prachaticích a následně ho využívaly pojišťovna, banka i úřad sociálního zabezpečení, je rozdělený na tři části. Společnost Residence Invest ho v roce 2018 odkoupila od České pojišťovny a už tehdy její majitelé řekli, že v budově se strategickou polohou pár minut od centra chtějí nabídnou lidem rezidenční bydlení s dokonalým výhledem. Projektování, přípravné a stavební práce trvaly skoro pět let. Ale vyplatilo se. Objekt dostává moderní vzhled a po dokončení všech oprav v Prachaticích rozhodně ostudu dělat nebude. To je patrné už nyní.

Pro jednoho i pro rodinu

První část komplexu, budova projektem označená jako C, je v současné chvíli hotová. Nabízí dvaadvacet nájemních bytů. Tři z nich, ty největší jsou přistavěné na střeše v místech, kde byla původně výtahová šachta. A výhled z nich je skutečně impozantní. Už také mají své nájemníky. „V prvním patře jsou čtyři byty, v dalších po pěti a na střeše tři,“ popisuje při prohlídce opravené první části komplexu Petr Vojta mladší. Dodává, že valná většina bytů má dvě místnosti a kuchyňský kout (2+KK). „Na každém patře je garsonka, dvě 2+KK a jeden 3+KK,“ uvádí možnosti výběru pro budoucí nájemníky. Říká ale, že o dvoupokojové byty je zájem největší. Pohodlně tam může bydlet jeden člověk, svobodný pár stejně jako rodina s dítětem. Byty jsou prostorné, světlé a přizpůsobit je k počtu jejich nájemníků není vůbec velký problém.

Z bývalého „sekretu“ budou moderní byty

Přestavět několika patrový objekt bylo sice náročné, ale vyplatilo se. „V patrech zůstaly jen nosné a obvodové zdi. V celé budově je pak původní ještě vnitřní schodiště,“ ukazuje Petr Vojta starší. Je kamenné a drží, nebyl důvod ho nějak předělávat. Dveře do bytů jsou akustické, takže nájemníky neruší hluk z chodby. V bytech je klid,“ dodává s tím, že všechny zdi bývalého komunistického „svatostánku“ byly a zůstaly v původní tloušťce. „Konstrukce domu byla absolutně v pořádku, nikde žádné praskliny. Je to poctivý beton a přes zdi už před rekonstrukcí nebylo slyšet nic. To asi aby tu strana mohla kout pikle,“ směje se při vzpomínce na původní nájemníky.

Do objektu je možné vejít z obou stran, tedy z ulic Vodňanská i Žižkova. Vstup je na čip i klíč. Světla na chodbách se rozsvěcují sama. V samém srdci domu je výtah, které ho se nemusí bát ani klaustrofobik. Jde až do horních pater lze ale vyjít i po schodech. K bytu je možné mít i sklepní prostor. Společná kočárkárna je ale samozřejmostí. Získat nájemní smlouvu do Panorama Residence má možnost každý, ale majitelé společnosti se netají tím, že větší šanci mají ti, kdo chtějí dlouhodobý pronájem. Nájemné za metr čtvereční a měsíc vyhází kolem dvou stovek.

Moderní, kousek od centra i bez bariér

Byty jsou napojeny na společné vytápění tepelnými čerpadly. Nechybí možnost připojení internetu nebo televize. V jednoduchých ale prakticky vybavených kuchyňských koutech jsou i základní spotřebiče jako varná deska, trouba či digestoř. Projektant a designéři mysleli na připojení dalších spotřebičů, a tak kuchyně mají dostatečné zásoby zásuvek a dalších připojení. „Důkladně jsme promýšleli variabilitu jednotlivých místností, aby se zalíbily každému,“ dodává Petr Vojta mladší a ukazuje, že sedací souprava může být vlastně v jakékoliv části pokoje, podle toho, jak si to nájemník vymyslí.

Nejmenší byt má asi pětatřicet metrů čtverečních, ty největší skoro sto. Velikosti bytů jsou logicky přizpůsobené i sociální zařízení. Menší mají koupelnu buď se sprchovým koutem nebo vanou a toaletu, ty větší pak mají toalety dvě. Sociální zařízení jsou vybavené jednoduše, funkčně a prakticky. Opět nechybí možnost připojení pračky, sušičky a dalších spotřebičů.

V přízemí, s vchodem v úrovni vstupu z Žižkovy ulice jsou dvě bytové jednotky, které mohou využít i vozíčkáři. „Mohou být plně bezbariérové a koupelny jsou veliké tak, aby byla možná manipulace s případnou asistencí,“ doplnil Petr Vojta starší další detail objektu, i když ví, že po takových bytech není příliš velká poptávka. Využít je ale mohou klidně senioři.

Soukromí jen s vlastní postelí

O byty v Panorama Residenci je zájem a vlastně všechny jsou obsazené. Ještě před tím, než je společnost nabídla nájemníkům, prošel objekt zatěžkávací zkouškou. „Čerpadla jsme pustili naplno a celý systém vytápění prošli, případné nedostatky odstranili, abychom mohli nabídnou kompletní službu,“ vysvětlili majitelé. Místo klíčů mohou nájemníci ke vstupu do objektu využít čipy. Připojení k internetu funguje po celé budově a budou nájemník nemusí shánět svého poskytovatele. Pokud má zájem, připojí se na připravenou síť, každý z bytů má vlastní router. Stejně takové řešení má objekt v případě připojení televizního signálu. „Nehrozí tak montování satelitních a wi-fi zařízení do nové fasády,“ vysvětluje Petr Vojta starší s tím, že budova má serverovnu, každý byt pak vlastní měřič vody a elektřiny. Nájemník po podpisu smlouvy může bydlet téměř okamžitě. „Podepíše smlouvu, zaplatí, dostane klíče a než vyjede do svého patra do bytu jde proud a funguje tam internet. Vlastně k nastěhování stačí jen židle, stůl a postel,“ ujišťují majitelé Panorama Residence a dodávají, že přednost

Bývalé sídlo komunistů v Prachaticích se mění, budou v něm byty

K dispozici jsou také společné prostory jako kočárkárna či sklepy v přízemní části objektu z ulice Žižkova. V přízemí z ulice Vodňanská jsou prostory nebytové, tady vlastně ordinace pro zubní lékaře. K nim nechybí parkovací místa v době ordinačních hodin pro pacienty, mimo ně pro nájemníky budovy C. Budoucí zubní lékaře má společnost Residence Invest také slíbené.