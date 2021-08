Moderování slavností se ujal Roman Hajník. Dvoudenní program byl připraven pro návštěvníky napříč věkovým spektrem, od jednoho do devadesátého devátého roku. Pavel Calta se skupinou rozezpíval náměstí jako první a některé jeho písničky si zazpívali mladí i starší.

Tradiční dřevorubecká exhibice EUROJACK, nadchla dřevorubce, fajnšmekry, ale i velkou část veřejnosti. Sekery, motorové pily i další vybavení statných chlapů vyvolaly nejeden údiv. Účastníky čekalo několik disciplín, od řezání koláčků motorovou pilou na čas přes přeseknutí špalku, řezání superpilou a osekávání za pomoci lávky po řezání velkého koláče ze dřeva pilou, kterou závodníci označují "efjedničkou" mezi pilami. Řezání superpilou si vyzkoušeli i tři pánové z publika a všichni tři se přesvědčili, že je to práce náročná.

Nejmenší zase zaujala pohádka Čert a Káča. A peklo se zde v muzejní peci. Pan pekař Augustin Sobotovič a jeho pomocníci, tedy ve velké míře pomocnice, nejdříve napekly česnekové placky, houstičky i chléb. O všechny jeho dobroty včetně volarských velkých koláčů byl velký zájem. Poděkování patří Augustinu Sobotovičovi a všem, kteří mu v sobotu pomáhali, neboť bez nich to nejde. Na návštěvníky ještě čekala prohlídka muzea, kde zejména nejmenší a starší zaujaly expozice šumavského nádraží a vojenství.