V rámci předmětu výchova k volbě povolání navštěvují montessori sedmáci ze Základní školy v Národní ulici v Prachaticích různá místa. Třikrát už byli na statku, kde sbírali brambory, podíleli se na zabijačce a trhali jablka, navštívili zlatý důl u Křišťanovic, seznámili se s Česko-anglickým gymnáziem v Českých Budějovicích.

Děti z prachatické sedmé třídy si na vlastní kůži vyzkoušely práci v Městské knihovně. | Foto: Dagmar Kozlová

Jejich zatím poslední cesta vedla do prachatické Městské knihovny. Šárka Polatová si pro ně připravila zajímavý program zaměřený na práci knihovníka. Děti se mimo jiné dozvěděly, že Jarek Nohavice pracoval několik let jako knihovník, vyzkoušely si, jaké to je stěhovat knihy, cvičně vyplnily katalogový lístek tak, aby návštěvník našel vše potřebné. Nechybělo ani vyprávění o několika veselých příhodách se čtenáři.