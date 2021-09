Do voleb jdou tři strany se svými lídry, a Sedlečtí s napětím očekávají, jak to dopadne. Volit budou sedm zastupitelů.

Webové stránky jsou také neaktuální. I podle dalších lidí ze Sedlečka nebylo vedení obce úplně v pořádku, a to měl být i důvod odstoupení zastupitelů. Na úřadu se měl v těchto dnech uskutečnit i kontrolní audit. „Došlo k pochybení ve vedení obce, proto se zastupitelé rozhodli odstoupit,“ míní další z obyvatel vesnice. Konkrétně mělo jít například o změnu územního plánu, se kterou zvolení zástupci občanů nesouhlasili.

Ve vesničce tak panuje zvláštní atmosféra. Stávající starosta vede samosprávu téměř dvacet let, zajímavostí je, že ustál podobnou situaci i před deseti lety. Podle oslovených obyvatel obec sice prosperovala, ale vedení bylo netransparentní a velice svévolné. „Doslechli jsme se, že chtěl postavit bytovku u zastávky a nikomu to neřekl,“ uvedli další občané s tím, že si měl sám podepisovat i různé dokumenty.

„Nechceme nic sdělovat před hlasováním, aby to někomu veřejně neuškodilo. K mimořádným komunálním volbám dochází z důvodu rozpadu zastupitelstva,“ zmínila obyvatelka. Podle dotázaných zůstal jen starosta a místostarostka, jeho dcera.

V sobotu 18. září se uskuteční předčasné volby do zastupitelstva malé obce Sedlečko na Táborsku. | Foto: Deník/Lenka Pospíšilová

V sobotu 18. září se uskuteční předčasné volby do zastupitelstva malé obce na Táborsku. Místní obyvatelé nechtěli důvody před jejich konáním moc komentovat. I přesto se Deníku podařilo anonymně získat několik postřehů přímo z místa.

