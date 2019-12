Do letošního ročníku zpívání koled s Deníkem se zapojilo nejvíce zpěvákův historii akce.

Česko zpívá koledy ve Lhenicích. | Video: Marie Jarošová

Na osmnácti místech Prachaticka zpívaly Česko zpívá koledy 2019 přibližně dvě tisícovky zpěváků. Je to nejvíce za osm let, co se obce a města Prachaticka do Česko zpívá koledy zapojují. Nejvíce lidí se sešlo na prachatickém Velkém náměstí, jeho odpočinková polovina byla zcela zaplněná a odhadem přišlo na pět stovek malých a velkých zpěváků.