Fronty ani davy lidí se v Prachaticích před otevřenými obchody menších živnostníků ve čtvrtek 3. prosince nekonaly. Prachatičáci jsou ukáznění a než vejdou do svého oblíbeného obchůdku, přesvědčí se o tom, kolik lidí je uvnitř, aby dodrželi nařízení o patnácti čtverečních metrech plochy pro jednoho.

Trochu obavy, zda se lidé vrátí a kolik jich bude, ale měla Věra Roučková, majitelka restaurace Almara na prachatickém Velkém náměstí. Ani ji nenapadlo zrušit možnost rozvozu jídla k zákazníkovi, nebo služby jídlo s sebou. Restaurace se začala zákazníky plnit až po jedenácté dopoledne. „Tank je naražený od středy 2. prosince, to jsme také prodali prvních šestnáct piv s sebou. I dnes už jsme jich pár natočili a lidé si je vychutnali tady, u stolu,“ vysvětlily servírky.

Při vstupu do restaurace se každý ze zákazníků dozví, že maximální počet míst k sezení je šedesát. „To je přesně polovina kapacity restaurace. Stoly máme připravené tak, aby u nich mohli sedět povolené čtyři osoby a případně více lidí z jedné domácnosti,“ ukazuje Věra Roučková a dodává, že není problém všechna nařízení dodržovat.

Ještě v pondělí majitelka prachatické restaurace neměla jedinou rezervaci na čtvrteční a páteční večer. To se změnilo během středy. „Vypadá to, že budeme mít plno,“ pochvaluje si.

Úsměv na tváři se Věře Roučkové zvětšoval ve čtvrtek s každým příchozím hostem. Během lockdown se provoz kuchyně omezil na pouhou třetinu. „Nebylo k žádnému velkému výdělku, utržené peníze stačily na zaplacení nákladů na výrobu jídla a práci kuchaře,“ ujistila s tím, že jídlo na rozvoz připravovali v Almaře hlavně proto, aby stálí hosté nezapomněli, že restaurace existuje.

První hosté, kteří ve čtvrtek přišli do Almary na oběd, se těšili, že si dají své jídlo u stolu a z talíře. Většina z nich s úsměvem přiznala, že ještě včera si jídlo ani nepřendavali na talíř a jedli rovnou z krabičky. „Já se těšil moc, že si konečně sednu a najím se mezi lidmi,“ zhodnotil Petr Pauch, který byl včera dopoledne v Almaře třetím hostem. Rovnou doplnil, že už má rezervované místo i na páteční večer. „Přijdeme s kamarády na pivo, ve třech. Víme, že platí omezení a nechceme nic porušovat. Půjdeme včas, abychom si pivko v klidu vychutnali do povinné zavíračky,“ ujistil.

Majitelka i její zaměstnanci během uzavření vygruntovali, co se dalo a věří, že se provoz vrátí do normálních kolejí v co nejkratší době. „Před zavřením jsme prodali asi sto dvacet jídel denně. Snad to nebude trvat dlouho a lidé se zase vrátí. Vypadá to ale celkem nadějně,“ doufá a dodává, že lidé se nebojí přijít tolik jako po prvním uzavření zjara.