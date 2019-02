Prachaticko - Minulý týden jsme rozšířili sběrná místa Kabelkového veletrhu deníku.

Části svých kabelek se pro dobrou věc vzdala také Alena Fišerová z Prachatic. | Foto: Deník/Miroslav Fuchs

Po dohodě se starostkou Volar Martinou Pospíšilovou, mohou dámy a slečny přispět do charitativní sbírky Deníku kabelkou také ve Volarech. Kabelky mohou nosit do sekretariátu starostky. „Je to výborný nápad, rádi pomůžeme. Vaše čtenářky mohou kabelky přinést k nám v úředních hodinách," vyzvala volarská starostka s tím, že ona sama už má několik kabelek do sbírky připravených.



Další sběrné místo je také po domluvě s ředitelem Městského kulturního střediska Jaroslavem Pulkrábkem ve Vimperku. Tam mohou zájemkyně nosit kabelky do budovy Městského kulturního střediska.



V Prachaticích mohou čtenářky kabelky přinést do redakce Prachatického deníku, do budovy Městského úřadu Hance Rabenhauptové nebo do Kadeřnictví Ilony Medkové na náměstí Přátelství.



Kabelku můžete nosit až do 31. srpna. Kabelkový veletrh Deníku se uskuteční 3. září od 15 hodin v Nákupním centru IGY v Českých Budějovicích. V redakci Prachatického deníku máme v současné chvíli 244 kabelek od našich čtenářek. Včera přinesla sedm kousků ze své skříně Alena Fišerová z Prachatic. „Škoda, před Vánoci jsem uklízela skříň a hodně kabelek jsem vyhodila. Kdybych to bývala věděla, mohla jsem jich přinést ještě víc," zalitovala Alena Fišerová.



Co je Kabelkový veletrh? Jihočeské deníky spustily charitativní akci, jejímž cílem je sehnat prostředky pro konkrétní talentované děti ze sociálně slabého prostředí, případně na rozvoj talentu dítěte se zdravotním postižením. Výtěžek dostanou děti prostřednictvím charity.