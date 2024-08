Tisíce litrů nasbíraných borůvek, každodenní vjezdy na účelové komunikace do zákazů vjezdů, ale také vjíždění auty do klidových zón a navíc únik provozních kapalin z osobního automobilu při nelegálním průjezdu klidovým územím. Strážci Národního parku Šumava poslední týdny řeší organizované nájezdy bezohledných sběračů borůvek na území Národního parku Šumava, při kterých udělují pokuty v hodnotách desítek tisíc korun. „Každý rok, když začne sezóna sběru borůvek, řešíme desítky porušen pravidel. Hlavně, pokud jde o špatné parkování a vjezdy za zákazy na účelové komunikace. To co se ale rozpoutalo letos, jsme však ještě nezažili,“ hodnotí aktuální sezónu sběru borůvek vedoucí strážní služby Vít Chlada. „Prakticky na celém území národního parku skoro denně řešíme neoprávněné vstupy do klidových zón, vjezdy na lesní cesty do klidových zón osobními auty a sběr nadměrného množství borůvek v podstatě stejných skupin lidí. V počátku jsme přestupky řešili domluvou a pokutami v řádech nižších tisíců korun. Jelikož se ale jedná u většiny sběračů o opakované porušení zákona o ochraně přírody, pokuty se pohybují už v řádech desítek tisíc korun,“ doplnil.

Během dvou týdnů strážci těmto organizovaným skupinám sběračů borůvek udělili pokuty převyšující čtvrt milionu korun. „Navíc ještě řešíme jeden případ ekologické havárie, kdy tito sběrači borůvek na jedné lesní cestě procházející přírodní zónou, nelegálně projížděli osobním autem a prorazili olejovou vanu, ze které vyteklo několik litrů motorového oleje. V tomto případě hodnotíme poškození předmětu ochrany přírody, a pokud rozsah poškození přírody naplní znaky trestného činu, bude podáno trestní oznámení,“ informoval o jednom závažném případu porušení zákona náměstek ředitele Správy NP Šumava Martin Pazourek.

Sběr borůvek organizovanými skupinami sběračů je nyní přitom natolik intenzivní, že může negativně ovlivňovat vývoj a populaci kriticky ohroženého tetřeva hlušce. „Pro tetřeva je mimořádně důležité, aby si vytvořil před zimou dostatečné energetické zásoby, respektive důkladně vykrmil. Hlavní složkou jeho jídelníčku před zimou jsou právě plody brusnicovitých rostlin, zejména borůvek. Pokud si z jakéhokoli důvodu nedokáže vytvořit dostatečné tukové zásoby právě z těchto plodů, může to být pro něj v zimě doslova fatální,“ vysvětlil ornitolog Správy NP Šumava Aleš Vondrka. Jedna skupina sběračů borůvek přitom za jediný den dokáže nasbírat okolo 300 litrů borůvek. Borůvek však letos dozrálo méně, než je obvyklé. V nižších polohách je poničily jarní mrazy, a tak se vyskytují převážně ve vyšších částech Šumavy.

Sběr lesních plodů na území Národního parku není pro vlastní potřebu zakázán. Je možné je sbírat mimo klidová území a území s omezeným vstupem. Sběr přitom musí probíhat takovým způsobem, aby nedocházelo k poškozování rostlin. „V této souvislosti žádáme veřejnost, aby sběr borůvek omezila opravdu pouze pro vlastní potřebu a plody sbírala šetrně,“ zakončuje mluvčí Správy NP Šumava Jan Dvořák