Dnes, v pátek 3. července, večer poprvé hrají netoličtí ochotníci ze spolku TYL pod širým nebem v zahradách zámku Kratochvíle. Začíná jim Divadelní léto 2020.

Netoličtí ochotníci připravují letní scénu na zámku Kratochvíle. Letos poprvé hrají dnes od 21 hodin. | Foto: Spolek divadelních ochotníků Tyl Netolice

Vinou koronaviru nestihli nacvičit nové představení pro letošní letní sezonu. Do zámecké zahrady se tak vrátí loňské úžasné představení Saturnin. Přestavení bude celkem osm, ode dneška do pondělí 6. července a pak od čtvrtka 9. do neděle 12. července. Vstupenky za cenu 60 nebo 30 korun lze koupit jen na místě. Začátky představení jsou vždy v 21 hodin.