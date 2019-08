„Maturitní vysvědčení je jednou z podmínek přijetí na vysokou školu, ale stačí ho doložit až u zápisu. Na VŠTE to znamená do 9. září podat přihlášku k bakalářskému studiu a u zápisu 16. září pak předložit maturitní vysvědčení,“ vysvětluje Lukáš Polanecký, ředitel útvaru pro administraci studia na Vysoké škole technické a ekonomické. Ta je veřejnou institucí a studuje se na ní zdarma.

„Podzimní maturity jsou stejně důležité jako ty jarní. Nová podoba maturitní vyhlášky totiž studentům neukládá povinnost maturovat klasicky na jaře. Stále větší počet jich proto složení zkoušky dospělosti odkládá na podzim a my se jim snažíme maximálně vyjít vstříc,“ dodává.

Až dosud byla letitá praxe, že student maturoval na podzim pouze tehdy, když se nemohl dostavit k maturitě na jaře, například kvůli nemoci, nebo v jarním termínu neuspěl. V současné době to již neplatí. Mnozí proto volí podzimní termín, aby měli víc času na přípravu.

VŠTE vedle technických oborů strojírenství, doprava, logistika a stavebnictví nabízí v bakalářském programu také Ekonomiku podniku s řadou specializací.

Lukáš Polanecký, ředitel útvaru pro administraci studia a celoživotní vzdělávání českobudějovické Vysoké školy technické a ekonomické, říká: "Zásadním termínem je zápis ke studiu. Ten máme 16. září."

Možnost odložit si maturitu z jarního na podzimní termín mění zažité zvyklosti. Dotýká se to i vysokých škol? Jak jste na tuto změnu na VŠTE reagovali?

Vysokých škol se tento trend samozřejmě velmi dotýká. Přijímací řízení se proto časově blíží stále víc podzimním termínům maturit a tím i začátku akademického roku. Na VŠTE na tom nejsme jinak a uchazečům o studium se snažíme maximálně vyjít vstříc i posledním „podzimním“ kolem přijímaček.

Co změnu způsobilo?

Především zavádění státních maturit, kde vyhláška dává žákům možnost si termíny vybrat. Proto stále větší počet žáků středních škol volí raději podzimní termín maturit, aby získali víc času na přípravu. Chtějí být prostě úspěšní. Pokud vím, v září bude maturovat přes 30 procent letošních maturantů.

Jaký čekáte zájem? Bude se lišit od dosavadních kol přijímacího řízení?

Řada z nich se přihlásila na vysokou školu, kde je ale přijetí podmíněno maturitním vysvědčením. Ptáte-li se na zájem, myslím, že malý nebude. Neliší se ani přijímací řízení, které je dané zákonem o vysokých školách a vnitřními předpisy VŠTE. Ale snažíme se vyhovět uchazečům harmonogramem. Zásadním termínem je zápis ke studiu. Ten máme 16. září, kdy už by měli mít svá maturitní vysvědčení v ruce.

O jaké obory registrujete největší zájem?

Z pohledu ekonomických a technických oborů je to tak 50 na 50. U oboru Ekonomika podniku si studenti volí specializace ve druhém semestru. Velký zájem je o Účetnictví a Řízení lidských zdrojů. V případě technického zaměření lze volit z více oborů jako Pozemní stavby, Strojírenství se specializacemi Konstrukční a procesní inženýrství a Strojírenské technologie. Dalším oborem jsou Konstrukce staveb se specializacemi Rekonstrukce staveb, Izolace staveb a Stavební management. Pak je tu i nový program Technologie a řízení dopravy, zahrnující specializace Nákladní doprava a Osobní doprava. O ten je spolu se Strojírenstvím největší zájem.

Co v novém akademickém roce, který začíná 23. září, novým studentům nabídnete?

Pro uchazeče o ekonomické předměty jsme letos akreditovali navazující magisterský program Podniková ekonomika. To dává bakalářům možnost pokračovat ve studiu v prostředí, na které jsou zvyklí. O novém bakalářském programu Technologie a řízení dopravy a jeho specializacích už byla řeč.

Neustále se přitom snažíme modernizovat učebny, dovybavovat laboratoře, ve finále je příprava odpočinkové venkovní zóny a stavba zázemí víceúčelového hřiště. Máme Studentský klub, hraje se tu lední hokej a nově i ženský basketbal. Je tu prostě živo.

Tradičně na VŠTE do prvních ročníků nastupuje zhruba 1200 posluchačů. Bude tomu tak i letos?

Předpokládáme to. Přitom očekáváme, že vzroste počet nových studentů v navazujících magisterských programů na úkor těch v programech bakalářských. Ale to je předvídatelný vývoj. A uvidíme, jak do něho promluví i podzimní maturity.