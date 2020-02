Dvě vysypané okenní tabulky a zhruba padesátka střešních tašek na zemi. Tak vypadají škody po vichřici Sabine na vimperském zámku. Ten prochází rozsáhlou rekonstrukcí a ukázalo se, že právě střecha by si také zasloužila opravu.

Rekonstrukce na zámku ve Vimperku pokračují. | Foto: Zámek Vimperk

Práce na zámku ale nezastaví ani zima, ani vichřice. A tak se pokračuje v pracích v interiéru. Před koncem roku se zpět do zámeckých prostor vrátil složený sporák, který musel být rozebrán kvůli dřevomorce, která se rozšířila do podlahy pod ním i do příčky vlevo. „Sporák bude součástí muzejní expozice zaměřené na život ve Vimperku v 2. polovině 20. století,“ uvedl Vojtěch Brož, kastelán zámku ve Vimperku. V zámku se navíc pracuje i na nových výmalbách a pokračují i práce na podlahách.