A odhady škod jsou obrovské. „Mohlo by se jednat až o čtyři tisíce kubíků dřeva,“ uvedl Jan Pěsta, jednatel městské společnosti. Podle jeho slov čísla rozhodně nejsou konečná a jedná se stále jen o odhady. Původní odhad zněl na polovinu.

V loňském roce těžily Městské lesy Prachatice v podstatě jen kůrovcové dřevo.

Město jim proto snížilo nájem za loňský rok.

Nyní sčítají další škody, a to po vichřici Sabine. Silný vítr zničil i stromy zdravé. Škody ještě lesy nevyčíslily.

Od středy navíc Městské lesy vyhlásily zákaz vstupu do lesů. Že zákaz vydají, avizovala městská společnost už v pondělí, když popadaly stromy na tankovku, ale například na Areál lesních her na Lázních sv. Markéty. „V případě Areálu lesních her nebyly poškozené žádné herní prvky, stromy popadaly mimo ně,“ upřesnil Jan Pěsta.

Přesná čísla, jaké škody vichřice napáchala, by měly být v následujících dnech. „Jsou místa, kam jsme se ještě vůbec nedostali,“ řekl.