Sabine řádila v lesích kolem Prachatic

Nevstupovat do lesů kolem Prachatic doporučuje Jan Pěsta, ředitel Městských lesů Prachatice. "Jsou tu popadané stromy a je to nebezpečné. Stromy a větve leží i na tankovce nebo v Areálu lesních her," informoval Jan Pěsta.

Popadané stromy. | Foto: Jakub Bouda