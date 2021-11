Po několika týdnech výběr projektanta stopli. „Čekali jsme do chvíle, než bude vyhotovená projektová dokumentace na ulici ke Skalce, aby na sebe šly napojit sítě,“ vysvětlil Martin Malý s tím, že na obě ulice pak ještě navazuje projekt na kompletní rekonstrukci Malého náměstí. To už je vše připraveno.

Projektová dokumentace na opravu Žižkovy ulice by pak měla být hotová i se stavebním povolením zhruba do roka. Je naprosto jisté, že v příštím roce se opravovat nezačne. S největší pravděpodobností bude vše připraveno do rozpočtu města na rok 2023. Součástí rekonstrukce ulice bude podle slov prachatického starosty také demolici „likusáku“. „Ten, stejně jako budovu bývalé Dřípatky musíme odstranit ekologicky,“ upřesnil Martin Malý. Právě místo již léta nevyužívaného objektu by mohla vzniknout parkovací místa, kterých je v lokalitě nedostatek.

Návrh městského architekta Luboše Zemena počítá nejen s chodníkem v celé délce ulice, ale také se zrušením vjezdu do areálu Komerční banky. Podle portálu veřejných zakázek by projekt měl stát nejvýše 650 tisíc korun.