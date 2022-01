Ten zároveň upřesnil, že revitalizace Štěpánčina parku bude trvat rok. Plánovaný termín dokončení je únor 2023. „Musíme začít údržbou zeleně tak, aby prořezávky či případné kácení dřevin byly dokončeny v období vegetačního klidu, tedy nejdéle do konce března,“ popsal začátek prací šéf městských investic. Teprve potom prý bude možné zahájit stavební práce. Harmonogram prací je připravený a byl součástí smlouvy, kterou město s dodavatelskou firmou podepsalo, ale podle informací Jaromíra Markytána se harmonogram bude ještě částečně zpřesňovat. „Jde o to, abychom zkoordinovali stavební práce například s přeložkami sítí,“ vysvětlil s tím, že posloupnost jednotlivých prací bude upřesněna do dvou týdnů. „Nic to ale nezmění na termínu kompletního dokončení revitalizace,“ ujistil.

Projekt na revitalizaci nejstaršího parku ve městě je hotový dva roky. Podle rozpočtu na letošek je možné do obnovy parku investovat téměř 29 milionů korun.