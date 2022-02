Holčičce lékaři před dvěma lety diagnostikovali zhoubný nádor na mozku. Následovala operace, ozařování a vysoké dávky chemoterapie s návratem kmenových buněk do těla. Ninka se po náročné léčbě vrátila mezi své spolužáky, kteří jí pomáhají, jak mohou.

„Tahle třída je skvělá. S pomocí neváhá, a teď to dokázala o to víc, když přišla s uspořádáním sbírky. Podle mě je to fantastické,“ říká třídní učitel 6. B Jaroslav Pangl. Děti totiž uspořádaly finanční sbírku, chtěly vybrat 200 tisíc korun, které by Nince zaplatily delfinoterapii v Turecku. O té se maminka Jarka spolu s Ninkou dozvěděly při pobytu v motolské nemocnici. Právě tehdy Ninka začala o delfinoterapii snít.

Šesťáci z Vodňanky pomáhají spolužačce v boji se zákeřnou nemocí

„Zatím neznáme přesné možnosti. Víme ale, že termíny jsou na jaře a na podzim, podrobnosti domluvíme v nejbližších týdnech,“ ujistil Ninčin tatínek Filip Pokorný po symbolickém předání peněz. Za rodinu poděkoval iniciátorce sbírky Janě Piklové, spolužákům, učitelům i vedení školy. „Delfinoterapie pomůže se zlepšením motoriky, Nina má obrnu na levé polovině těla. Výrazně pak zlepší její psychiku,“ vysvětluje.

O své nemoci s kamarády ve třídě mluví nejen Ninka, ale také oba rodiče. Už při návratu Ninky do školy rodině bylo jasné, že spolužáci se s takovou situací nemuseli nikdy setkat a nevěděli, jak se chovat. Ninka kamarádům povyprávěla o nemoci, o tom jak vše prožívala a prožívá. „Děti ji vyslechly. Prolomily se ledy, nikdo se nebojí ptát a chovají se k sobě hezky. Jsem na ně pyšný,“ chválí děti jejich třídní učitel Jaroslav Pangl.

Částka 200 tisíc korun se vybrala za několik dní. Sumu rodina zaplatí za desetidenní terapii. „Vše vyúčtujeme. Zbylé peníze ze sbírky uložíme Nince na zvláštní účet a použijeme později na nastřelení vlasů, o které léčbou nenávratně přišla,“ popsal Filip Pokorný a doplnil, že vzhledem k věku takový zákrok ještě není možný.