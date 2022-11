Po nesmírně náročném období se Ninka začátkem loňského roku vrátila mezi své spolužáky do prachatické Základní školy ve Vodňanské ulici, kteří se s pomocí jedné z maminek Jany Piklové rozhodli pomoci rodině s rehabilitací. Úkol nebyl jednoduchý, ale povedl se na jedničku. Děti uspořádaly sbírku, kterou chtěly Nince zaplatit delfinoterapii v Turecku. Přání vybrat dostatečnou částku se vyplnilo po několika týdnech. Ninka navíc do poslední chvíle nevěděla, že její spolužáci sbírku pořádají. „Ve sbírce je více peněz, než které jsme potřebovali na deset lekcí delfinoterapie,“ říká maminka Ninky Pokorné Jarka. Rodina tak zvažuje absolvovat terapii ještě jednou. Zatím ze sbírky zaplatila potřebné výdaje a lekce s delfíny. „Zbylou částku necháme na účtě pro další terapie, které budou následovat,“ vysvětluje Jarka Pokorná.

S léčením Ninky pomohou delfíni

Ninka s rodiči delfinoterapii absolvovala začátkem letošního října. Delfinoterapie je možná jen na jaře a na podzim. V Turecku rodina strávila dva týdny jen zhruba měsíc poté, co Nina prošla další náročnou třináctihodinovou operací mimických svalů na obličeji. V březnu bude následovat další operace obličeje a za dva týdny Ninku čeká operace oka. „V současné chvíli intenzivně rehabilitujeme,“ dodává maminka, která se stala také ošetřovatelkou, rehabilitační sestrou a masérkou. Denně navíc musí Nina dostat dávku růstového hormonu. Právě tím se vylepšila kvalita svalové hmoty na těle a Nina začala znovu chodit bez opory, když prý občas ještě zavrávorá. „Už jsme mohli odložit i invalidní vozík. Pokroky jsou znatelné. Od ukončení léčby je nyní V nejlepší kondici,“ ujišťuje Jarka Pokorná a dodává že množství rehabilitací je pro dceru stresující, ale rodina přizpůsobuje tempo tak, aby holčičku dostala do formy.

Delfíni léčí i duši

Jedna lekce v bazénu s delfíny trvá půl hodiny. Ninka jich měla deset. Delfinoterapie pomáhá se zlepšením motoriky a částečné obrny levé poloviny těla. Každopádně Ninka skvěle trénovala motoriku těla, udržet se na vodě v neoprénu a vestě je náročné. Doufáme že to Nince pomohlo psychicky,“ popisuje Jarka Pokorná. Dodává, že Ninka delfíny nejen hladila, ale držela se za ploutve a plavala s nimi. To bylo pro Ninku sice těžké, ale užívala si to. A prý nejen ona, ale celá rodina, šlo o nevšední zážitek Ninka byla mezi vodními savci opravdu šťastná. Klienti delfinoterapie mohou kdykoliv navštívit delfíní show. „Ninka posílala spolužákům ze své 7. B fotografie a já jsem informovala prostřednictvím sociálních sítí,“ říká maminka Jarka.

Díky všem za podporu. Je vděčná za peníze, které se ve sbírce podařilo vybrat. „Podpora od lidí byla neskutečná a my jsme moc rádi, že jsme mohli z vybraných financí terapii absolvovat. Moc si veškeré podpory váží,“ posílá slova díků všem, kdo sbírky přispěli. Po dalších plánovaných operacích, které má Ninka ještě před sebou, chce rodina delfíní terapii možná ještě jednou zopakovat. Pokud by to nevyšlo, zůstává ve hře transplantace vlasů. Ty totiž po radiooterapiích na části hlavy Nince už nerostly a nikdy nenarostou. „Transplantace je ale možná až ve vyšším věku,“ uzavírá Jarka Pokorná.