Mezi závodníky se zařadí i jedenatřicetiletý Jindřichohradečák Jonáš Trepka. S létáním balónem přitom začal teprve nedávno. "Kamarád mě před dvěma lety seznámil u piva s majitelem společnosti, pro kterou teď létám, s tím, že hledají piloty balónů pro jižní Čechy. Vzali mě v den závodů na závodní večerní let a bylo rozhodnuto," popsal svojí první zkušenost s balónem Jonáš Trepka. Zážitek ho tak nadchl, že se přihlásil do ročního kurzu, aby si udělal si pilotní průkaz na balón.

S pasažéry létá Jonáš teprve rok, i přesto se ale rozhodl, že zkusí prověřit své schopnosti na Mistrovství České republiky v balónovém létání. "Půjde o mojí první zkušenost se závoděním v balónu. Budou tam piloti, kteří mají nalétáno i tisíce hodin. Jedu si to víceméně vyzkoušet a myslím, že můžu jedině překvapit," zavtipkoval pilot. Soutěž bude mít také zahraniční účast. Dorazit by měly tři balóny z Austrálie a jeden z Nového Zélandu.

Balón je možné pilotovat pouze vertikálně a korigovat jeho výšku. Dráha letu se pak odvíjí od směru a rychlosti větru. "Start letu můžete přizpůsobit tak, abyste se dostali na místo, které chcete. Například pokud chce pasažér letět nad svým domem, musím se podívat na předpověď počasí a podle toho najít i místo startu," vysvětlil Jonáš Trepka. Soutěž absolvuje se speciálním balónem, který je na první pohled užší. "Závodní balóny mají jiný tvar a jsou více aerodynamické. Mohou klesat i stoupat skoro jednou tak rychleji než běžné pasažérské balóny. Pro nás je to při závodech důležité, abychom se mohli dostat z jednotlivých hladin co nejrychleji a nezaneslo nás to jinam, než potřebujeme," řekl závodník.

Sám prý zažil během jednoho z letů horké chvilky. "Stalo se nám, že téměř nefoukalo, zastavili jsme se nad dráty vysokého napětí a stáli tam. Zkoušeli jsme různé výšky, nakonec se nám podařilo dostat pryč. V koši máte pro tyto případy dlouhé lano a balón se dá případně odtáhnout," doplnil pilot. Balón je podle něj nejbezpečnější dopravní prostředek, který se pohybuje vzduchem. "Jde v podstatě o letící airbag. Jediné, co je pro nás opravdu nebezpečné jsou právě dráty vysokého napětí nebo dlouhé zalesněné plochy. Proto je potřeba let před startem důkladně naplánovat," podotkl Jonáš Trepka s tím, že v Česku se zatím nestala v souvislosti s balónem žádná smrtelná nehoda.

Jonáš většinou vozí pasažéry, kteří nikdy předtím v balónu neletěli. "Většina lidí, kteří se bojí výšek, jsou nakonec v klidu. Pokud má někdo panický strach, tak se to odhalí ještě na zemi, když má nalézt do koše a pak je na zvážení, jestli opravdu letět. Samotný let ale neprovází žádné turbulence ani nečekané pohyby koše, protože v balónu se pohybujeme s větrem. Zpravidla se létá ve výšce mezi 300 až 500 metry nad zemí," přiblížil.

Ve volném čase Jonáš létá pro společnost Balony.eu, která má v Česku i na Slovensku celkem 35 pilotů. Vlastní mimo jiné i největší balón ve střední Evropě o objemu 14 200 metrů krychlových, kam se vejde až 28 pasažérů.