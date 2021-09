Podle jeho slov má největší efekt radar před Základní školou ve Vodňanské ulici. Tam je v posledních měsících denní průměrný počet přestupků dva. „Možná to bude i tím, že světelná cedule s rychlostí je vidět na dálku, a tak řidiči včas zpomalí,“ myslí si.

I tak se ale najdou rekordmani, kteří stále nohu z plynu nesundají. „Nejvyšší rychlost směrem z města na Volary byla v létě 107 kilometrů v hodině a směrem od Volar do města 93 kilometrů v hodině,“ upřesnil městský strážník. Nejčastější registrační značkou zachycenou při rychlém průjezdu je ta Česká, následují Němci, Poláci, Rakušané a Švýcaři. „Značek z jiných zemí ubylo pouze v době covidových zákazů vyjet do cizí země,“ doplnil Jaroslav Vrána.

Instalací měřičů rychlosti na výpadovce směrem na Volary a ve Vodňanské ulici před základní školou město Prachatice během jediného roku docílilo svého záměru: Zpomalení dopravy. Potvrzují to slova prachatického městského strážníka Jaroslava Vrány, který každý měsíc zpracovává statistku ze všech tří měřících zařízení ve městě.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.