V obou případech jsou testy nabízeny bez předchozího objednání termínu. Registrace testovaného se provádí přímo v testovacím centru a před samotným odběrem si dotyčný vybere, jaký z testů chce podstoupit. Výhodou antigenního testování je, že z místa po zhruba patnácti minutách odjíždí s výsledkem v ruce. Na výsledek testu PCR se čeká, nejdéle však 48 hodin. Odběry na oba testy provádějí němečtí zdravotníci výtěrem slin z krku.

Ti, kdo chtějí být ve Philippsreutu testováni, musejí s sebou mít občanský průkaz nebo cestovní pas, průkaz zdravotní pojišťovny a potvrzení o zaměstnání v Bavorsku. Respirátor třídy FFP2 v testovacím centru nutností.

Zástupci okresu Freyung - Grafenau prostřednictvím svého mluvčího Karla Matschinera informovali, že provozní doba v testovacím centru na hraničním přechodu je od 10 do 17.30 hodin denně včetně víkendů. Po víkendovém dlouhém čekání pendlerů na test, jsou od pondělí 25. ledna v centru k dispozici tři odběrová místa s kapacitou sedm tisíc testů týdně. Jen během pondělí 25. ledna tam zdravotníci odebrali na 680 PCR vzorků. Do okresů Freyung - Grafenau a Pasov podle evidencí úřadů dojíždí zhruba 3200 pendlerů. Ti, kteří se denně vracejí zpět do Česka, musejí podle posledního nařízení bavorské vlády podstoupit test každých osmačtyřicet hodin.