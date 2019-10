Tedy kamerami, které řidiče změří na začátku a na konci měřeného úseku a v případě, že průměrná rychlost neodpovídá nejvyšší povolené rychlosti, systém vozidlo vyfotí a snímek pošle na služebnu strážníkům městské policie. „Po zjištění majitele vozidla pak oznámení o přestupku předáme odboru dopravy k dalšímu řešení,“ uvedl Milan Kobera, vrchní strážník Městské policie ve Vimperku.

Ten se byl společně s Janem Tůmou, tajemníkem Městského úřadu ve Vimperku, podívat na podobný systém v Milevsku, aby vedení města dostalo podrobné informace přímo z praxe. „Chceme je zvýšit bezpečnost chodců na frekventovaných úsecích,“ vysvětlil Jan Tůma.

Rada teď zadá výběrové řízení na firmu, která by jednak dodala projekt, ale celou akci také zrealizovala. „Systém bychom si chtěli pronajmout,“ dodal k financím Jan Tůma.

O podobném řešení přemýšlejí podle Iva Novotného, ředitele Městské policie, také Prachatičtí.

Na jaře by chtěli Vimperští první úsekové měření na silnici Pražská – Pasovská.

Následovat by měly silnice v Sušické a na Korkusovu Huť.

Zařízení chtějí do pronájmu.

