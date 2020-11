Podle policejní mluvčí Lenky Pokorné je vozovka nyní často mokrá, pokrývá ji také spadané listí či je znečištěná od zemědělské techniky vyjíždějící z polí. „S tím vším by měli řidiči počítat a přizpůsobit tomu svou jízdu,“ zdůraznila, že policie tak chce varovat, že rychlá jízda a prudké brzdění je za těchto podmínek riskantní.

KONTROLA SVĚTEL

Předvídat a být opatrný se vyplácí. „Protože pozdě svítá a brzy se stmívá, měl by si každý řidič také zkontrolovat osvětlení a čistotu světlometů,“ dodala Lenka Pokorná. V posledních letech často účastníci provozu chybují a nechávají svítit v šeru, mlze, hustém dešti či sněžení pouze denní světla.

„Takto jednající bezohlední řidiči by si měli uvědomit, že při denním svícení jsou osvětleni pouze předními světlomety a zezadu se pro ostatní účastníky provozu stávají neviditelnými a ohrožují tím bezpečnost svoji ale i všech ostatních,“ upozornila.

POZOR NA NÁMRAZU

Jak uvedl meteorolog Daniel Maňhal ve své víkendové předpovědi, v nočních hodinách budou teploty v pátek i v sobotu klesat pod bod mrazu. „Na většině území Jihočeského kraje bude v pátek v noci zataženo s nízkou oblačností, místy mlhy i mrznoucí,“ popsal s tím, že teploty budou klesat od -1 do -4 °C.

S mlžným oparem by měli řidiči počítat i ráno a místy během celého dopoledne. Denní teploty se v sobotu budou pohybovat od 8 do 11°C. „V sobotu v noci potom teploměr bude ukazovat od 2 do -2 °C,“ dodal Daniel Maňhal z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích.

REFLEXNÍ PRVKY

V silničním provozu jsou nejzranitelnější chodci a cyklisté, a proto by měli dbát na to, aby byli dobře vidět na dostatečnou vzdálenost, aby se jim řidiči motorových vozidel mohli včas vyhnout a předejít tím tragickým střetům.

Zdroj: Deník/Lenka Novotná

Podle novely zákona o provozu na pozemních komunikacích z roku 2016 musí být chodec za snížené viditelnosti vybaven reflexními prvky. „Mimo obec pohybující se po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích,“ upřesnila policejní mluvčí Lenka Pokorná.

Také cyklisté by si měli před jízdou zkontrolovat povinnou výbavu. „Cyklisté, mimo svou zákonnou povinnost mít za snížené viditelnosti rozsvícený světlomet s bílým světlem svítícím dopředu a zadním světlem červené barvy, musí svoji bezpečnost navíc zvýšit doplněním reflexních prvků umístěných na oděvu nebo obuvi,“ vysvětlila, že pokud je navíc zřízen pruh pro cyklisty či cyklostezka nebo vymezený prostor na křižovatce k tomuto účelu, je povinen jej užít.