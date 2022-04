To, že je zámek opět částečně obklopený vodou, má ještě další důvod. Majitel rybníků pod hrází do nich totiž potřeboval dopustit vodu. "To se ale nestalo, protože tak vysoko jsme se s hladinou nedostali a hráz začala opět hodně protékat, takže jsme toho museli zase nechat a rybníček necháváme polonapuštěný. Ale je to věc dočasná, protože jakmile bude léto nebo se oteplí, tak se sám vypustí. Je v něm totiž taková díra, že jakmile se zmenší přítok, tak tudy voda odteče pryč," zklamal návštěvníky Tomáš Horyna.

Kolem červeného zámku už panuje čilý turistický ruch. Řada turistů si myslí, že rybník se znovu napouští. "Byli jsme tu na lodičkách už dávno i s vnoučaty, je to tak deset let. Přestože tu teď nějaká voda je, tak to vypadá smutně oproti tomu, jak to dříve bývalo a jak zámek známe," posteskla si návštěvnice Taťána z Nymburka.

Oprava hráze se táhne několik let. Původně se počítalo s tím, že projekt bude hotový do konce letošního března a samotné práce začnou během letního období, kdy je největší sucho. „Projektová příprava realizace opravy hráze záhy skončila, protože firma, kterou jsme vysoutěžili nám řekla, že nemá dostatek podkladů a požaduje další čas na průzkumné práce v podloží. Ukázalo se totiž, že voda protéká nejen hrází, ale i ve skalách pod hrází,“ vysvětlil kastelán zámku. Práce tak firma nemohla provést v termínu, který byl ve smlouvě. Vedení zámku proto rozvázalo smlouvu s původním projektantem hráze a hledá nového. „Budeme rádi, když se letos začne alespoň formálním předáním stavby. Akce je totiž na ministerstvu registrovaná na letošní rok a jsou na ni vyčleněné peníze. V horším případě se také může stát, že projekt bude čekat i několik let, protože finance už v dalších letech nebudou,“ nastínil možný nejhorší scénář Tomáš Horyna.

Turisticky oblíbené lodičky jsou ale podle kastelána jen jedním z hledisek, proč by měl být rybník opraven co nejdříve. Stojí na něm totiž i soukromá hydroelektrárna, která vykazuje ušlý zisk. Rybník je zároveň součástí protipovodňových opatření a vodu z něj potřebuje i zámecká zeleň.

Sezóna na Červené Lhotě začala už o prvním dubnovém víkendu. Návštěvníci mohou letos poprvé obdivovat unikátní strop zámecké jídelny, který zdobí dříve skryté štukatury Innocence Comety a fresky Giovanniho Tencally z doby kolem roku 1670. Správci zámku také mírně předělali pánskou ložnici a doplnili na posteli chybějící nebesa.