Na výlov dohlížel Josef Malecha, šéf Rybářství Třeboň. „Začal první zátah letošního roku na rybníku Rožmberk. Na jedné straně táhnou síť pěšáci a na druhé straně hajní. Uprostřed na lodích jsou většinou naši baštýři, kteří přidržují nevod tak, aby do něj nabrali co nejvíce ryb. Ryby přitáhnou ke kádišti a tam je třídíme. Odsud je odvážíme na naše sádky. V tomto případě na sádky Třeboň a Rožmberk,“ přiblížil Josef Malecha, když už akci shora hráze přihlíželi první příchozí.

„Jsme tu každý rok, jsme rádi, že se tu nemotají lidi v kádišti mezi rybáři. Byla to loni taková pouť,“ vzpomínala Michaela Makovičková, která dorazila z nedaleké obce Lužnice se svým otcem Jaroslavem Mejtou.

I další žena přijela na výlov z Lužnice. „Bez doprovodných akcí je to lepší. Je tu příjemná atmosféra. Chci, aby syn Filip viděl, jak jsou ryby stahovány do kádí,“ líčila Hana Beranová.

Po stranách loviště postávali rybáři, kteří takzvanou tyčkou klepali na vodu. „Ten hluk má rybu vyplašit a nahnat ji do prostoru, kde ji nabereme do nevodu,“ ukazoval na muže vytvářející hluk Josef Malecha.

Z Rožmberka mají rybáři v plánu vylovit 130 tun tržního kapra. Dvacet tun ryb vedlejších. „Ten, kdo má zájem, si rybu koupí na sádkách, jako tomu bylo na slavnostním výlovu,“ podotkl Josef Malecha s tím, že akci v loňských letech přihlíželo na padesát tisíc účastníků.

„Letošní rok se nese ve znamení různých omezení kvůli covidu. Znamenalo to, že se v jarních měsících v březnu a v dubnu zastavil obchod s rybami. Okolní státy měly různá opatření a obchod nefungoval. Zaznamenali jsme propad v tržbách řádově v milionech korun. V letních měsících se vše vrátilo do normálu, co se bude dít teď na podzim, nikdo neví. Může se stát, že obchod s rybami nám nebude fungovat tak, jak jsme byli v minulosti zvyklí,“ zamýšlel se Josef Malecha.

Pod Rybářství Třeboň spadá 490 rybníků a 250 z nich rybáři loví během podzimu. Tento týden jde na Třeboňsku o rybník Ponědražský a Velký Tisý