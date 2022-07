Do Botanické zahrady při VOŠ a SZŠ Tábor zamířil v sobotu například Václav Leitner. "Chodím každý rok, hlavně na böhmovky z Blatné. Böhm byl nejlepší pěstitel růží v republice. Moje oblíbené barvy jsou červená a bílá," uvedl Václav Leitner a dodal, že sám pochází z místa kousek od Blatné, takže má k městu známému šlechtěním růží vztah.

K růžím přidali denivky a lilie

Podle Žanety Šiškové, správkyně zahrady, je letos vystaveno 141 odrůd. "O trošku méně než vloni," zmínila Žaneta Šišková a doplnila, že důvodů je více. Nikdy nelze ideálně dopředu určit termín, kdy rozkvete dostatek květů u spolupracujících pěstitelů. Záleží na teplotě, dešti i dalších podmínkách. Protože ale organizátoři už předem věděli, že růží bude méně, zajistili důstojné doplnění. "Máme novou expozici denivek od pana inženýra Pavla Roubína z Jílovic nedaleko Třeboně. Je to nadšenec, který se jejich pěstování velmi věnuje," ocenila Žaneta Šišková a doplnila, že další novinkou jsou lilie od Josefa Hrbka ze Sezimova Ústí.

Hlavní část výstavy představují růže z výzkumného ústavu v Průhonicích a ze růžařské školky ve Skaličanech. "Ve čtvrtek jsme v Průhonicích připravili růže do chladicích boxů s deseti centimetry vody," uvedl Jiří Žlebčík z Výzkumného ústavu pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice. Na výstavě v Táboře nabízí Jiří Žlebčík zájemcům i odborné poradenství nebo přednášku. "Růže jsme vychladili a převezli sem," popsal Jiří Žlebčík cestu části exponátů.

Exponáty schovali do sklepa

"My jsme je umístili do sklepních prostor a pak jsme hned vyrazili pro další exponáty," naznačila Žaneta Šišková, že se vše připravuje na poslední chvíli, aby byly květy v co nejlepší kondici. Ve čtvrtek ve 22 hodin tedy ještě čekala další práce. A v pátek ráno vyrazila Žaneta Šišková do Skaličan k pěstiteli Miloslavu Šípovi. "Ve čtvrtek večer zastavil přípravy květin déšť, takže v pátek od čtyř ráno musel pěstitel znovu do záhonů. Když se vše naveze, je třeba exponáty rozdělit, připravit popisky a také třeba kvíz pro návštěvníky, jako další zpestření výstavy.

Přicházejí na ni i ti, kteří sami jsou dlouholetými pěstiteli. "Mám šest keřů, zděděné po matce, různé odrůdy," zmínil Vladimír Stejskal ze Zárybničné Lhoty. Má mnohokvěté, pnoucí, červené i bílé růže. A díky dobré péči, která na zimu znamená třeba bohatě přihrnout kompostem a zakrýt pokud možno chvojím, mu růže přinášejí radost už na 40 let.