Šimona Kasu z Písku podpořil také charitativní běh v rámci Run and Help ve Vodňanech.

Šestnáctiletý Šimon Kasa z Písku, který v únoru podstoupil dobrovolnou amputaci nohy, byl spolu s desetiletou Kačenkou z Liberce tváří letošního 10. ročníku projektu Run and Help Konta Bariéry. Podařilo se během něj vybrat rekordních více než 1,6 milionu korun pro lidi s handicapem.

Největší příspěvek letošního ročníku dali dohromady ve Vodňanech, kde Šimon studuje střední rybářskou školu. Uspořádali tady charitativní běh a podařilo se vybrat 370 tisíc korun. I jiné školy v různých koutech České republiky často spojily Run and Help se sportovním dnem nebo s oslavou Dne dětí.

Velká oslava kulatého výročí Run and Help se konala na středočeském gymnáziu a základní škole Open Gate, kde projekt kdysi vznikl. Se studenty tam přijel besedovat a běhat i vodní slalomář Vavřinec Hradilek, který letos převzal nad Run and Help patronát. „Je mi sympatické občas podpořit něco, co dává smysl. A u dětí je tomu tak ještě víc. Sport a charita prostě patří do života a já jsem rád, že jsem k obojímu pomohl motivovat tolik lidí,“ uvedl Vavřinec Hradilek.

Jubilejní 10. ročník projektu Run and Help skončil s rekordním výsledkem. S Kontem Bariéry to rozběhli dospělí i děti z celého Česka. Na dobrovolném startovném vybrali více než 1,6 milionu korun pro lidi s handicapem. Nadace díky nim zaplatí sportovní protézy Kačence se Šimonem a pomůže i dalším potřebným.

Projekt Run and Help je oslavou pohybu a pomoci druhým. Každý účastník si ho navíc může upravit na míru - vybrat si místo, čas, sportovní aktivitu i výši startovného, která se rovná výši příspěvku na pomoc konkrétnímu člověku s handicapem. Letos se do organizace sportovně-charitativních akcí pod hlavičkou Konta Bariéry pustilo na čtyřicet škol, firem a dalších organizací po celém Česku, jak uvedla za Konto Bariéry Lucie Nekvasilová. „Děti i dospělí běhali, skákali přes švihadlo nebo třeba stoupali do schodů a při tom přispívali lidem se zdravotním postižením," doplnila.

Běhání s Kontem Bariéry pomáhalo po celém Česku od dubna do června. Celkem 10 ročníků Run and Help vyneslo už 11 milionů korun a pomohlo desítkám lidí se zdravotním postižením. Další, tentokrát 11. ročník šňůry charitativních běhů odstartuje v dubnu 2025.