S posledním neopraveným domem v historické části města Volary hned za kostelem sv. Kateřiny mají Volarští plány. A existuje také projekt na jeho renovaci. Deníku to potvrdil Vít Pavlík, starosta města Volary.

Dům s čp. 145 v ulici 5. května je poslední neopravený v historické části města. Změnit by se to mohlo už příští rok. Vedení radnice má plány na opravu. | Foto: Deník / Jana Vandlíčková

V objektu v ulici 5. května by mělo vzniknout dvanáct nových bytů pro seniory podobných těm, které se podařilo přesně před pěti lety postavit v sousedním objektu s čp. 144. „Dům s pečovatelskou službou by se tak částečně rozšířil a hlavně by zmizel ten nejošklivější dům v městě,“ zkonstatoval Vít Pavlík. Podle starosty by se tak oba objekty mohly smysluplně propojit.