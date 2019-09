Ledy se pohnuly a možná už na konci září změní nárožní ruina s čp. 181 v prachatické Klášterní ulici majitele. Ten současný na opravy domu nemá peníze a město muselo zaplatit za jeho statické zajištění, protože dům ohrožoval životy kolemjdoucích.

Klášterní ulice čp. 181 - Nutné opravy soukromého domu město Prachatice provedlo několikrát. Před zhruba rokem zastupitelé odsouhlasili, že začnou prověřovat možnosti záchrany. Prodej v dražbě je jednou z nich. - Do prvních dvou kol se ale město Prachatice nepřihlásí.

Exekutor podle informací prachatického starosty Martina Malého dostal výzvu, aby konal. Vyhlásil veřejnou elektronickou dražbu. Ta se uskuteční ve čtvrtek 26. září. Nejnižší podání je podle Václava Jandy, vedoucího finančního odboru, 762 tisíc. Město Prachatice se prvního kola nezúčastní. „Částka je vysoká i v souvislosti s tím, kolik dalších peněz je nutné investovat do oprav. Deset milionů to nespraví,“ myslí si starosta Malý a zastupitelům navrhuje, že město půjde až třetího kola dražby, kdy se částka sníží pod 300 tisíc korun. „Nemám nic proti neúčasti v prvním kole, ale myslím, že druhého už by se město zúčastnit mělo,“ řekl zastupitel Jakub Nepustil. Má strach, že dům koupí spekulant a vše zůstane při starém. Po výčtu oprav, které je třeba udělat okamžitě, tedy zajištění statiky, opravy krovu a střechy, fasády a oken za asi 8 milionů korun, nakonec zastupitelé s účastí až ve třetím kole souhlasili.