Drahomíra Dvořáková (89 let, Kůsov), Marie Janoudová (98 let, Úbislav), Josef Štrobl (78 let, Říhov), Milan Martan (64 let, Dolany), Štefan Mego (92 let, Svatá Maří).

