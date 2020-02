Kdo nás v uplynulých dnech opustil.

Ilustrační obrázek. | Foto: DENÍK/Archiv

Vojtěch Huděc (64 let, Lenora), Josef Jelínek (67 let, Onšovice), Marie Čejková (85 let, Vimperk), Lubomír Fabián (67 let, Stachy).