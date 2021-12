Opozice s návrhem rozpočtu nesouhlasí a nepodpořila ho. Podle Jana Bauera tak po příštím roce zůstane na investice pouhých 20 milionů korun. „V tu chvíli nemá smysl plánovat investiční akce pro další roky. Vedení města po dalších komunálních volbách to nebude mít vůbec jednoduché,“ argumentoval Jan Bauer (ODS) s tím, že město může v příštích letech zapomenout na novou sportovní halu, přebudování bývalé střelnice nebo novou knihovnu. „Opět jsem v investičních akcích našel peníze na projektovou dokumentaci na Malé náměstí. S tím nesouhlasím. Nesouhlasím ani s rekonstrukcí letního kina,“ zdůvodnil svůj nesouhlas s rozpočtem. Robert Zeman (Pro Prachatice) navrhoval, aby se z rozpočtu rovnou vyjmuly opravy Štěpánčina parku a rozšíření vodojemu. „Jsou to investice zbytné a my tím ušetříme padesát osm milionů. Vodojem je zbytečný a park počká,“ řekl.

I přes nesouhlas opozice rozpočet hlasováním prošel. Podpořil ho všech jedenáct koaličních zastupitelů.

