Naopak při druhé písni měli diváci problém udržet své zadní partie v sedadlech. Rozverný Hollywood Krajčo obohatil jedinečnými tanečními kreacemi, ve kterých celý večer opravdu vynikal. Když rozhýbal své boky ze strany do strany, divačky se pobaveně smály. Salvy smíchu vyvolal i upgrade právě této písně. Když zvolal: „Ještě jednou a oficiálně, hezký podvečer,“ diváci ho bouřlivě vítali. „To vypadá, že jste se opravdu těšili,“ komentoval jejich odezvu Krajčo. „My jsme se taky ale těšili, protože koncert před třemi lety zde byl fantastický.“

Stejně jako před lety, i tento koncert provázelo tzv. okénko s otázkami diváků směrem ke kapele. Padaly dotazy, jako kolik je všem členům dohromady let, kolik mají dohromady tetování, či co například sbírají. Na otázku co provádějí na soustředění, tvrdil Krajčo, že tam skutečně píší písně. Pohotově na jeho odpověď reagovala jedna z divaček, když se ozvalo: „Jooo, to jsme viděli na instragramu.“ Smích se rozléhal sálem, avšak Krajčo se nenechal zahanbit: „To bylo ironické?“ dodal se smíchem.

Členové kapely se během večera zdráhali odpovědět, která je jejich nejméně oblíbená píseň. Získat odpověď od Nikolaje Arichteva? Nemožné. Pro něj byl problém vzpomenout si v předchozím dotazu i na svůj věk. „Přemýšlím a nevím. Pro mě je problém, že si nepamatuju ty názvy,“ přiznal se Arichtev. „Včera jsme točili klip a zjistil jsem, že neumí ani text!“ pokračoval Krajčo. Lidé se jejich přestřelkami velice bavili.

Zda složili členové kapely píseň pro ženy, byl jeden z následujících dotazů. Z Krajča spontánně vylítlo: „Několika ženám, několik písní.“ Oproti tomu kytarista Evžen podmanivým hlasem odpověděl: „Já jsem jenom tak hrál, obletoval jsem kolem jako,“ krátce se odmlčel a dodal, „čmeláček.“ „Ty vole, Evžen jako čmeláček,“ spontánně se smál viditelně pobavený Krajčo. Sál burácel smíchy.

„No, tak už se uklidníme,“ zklidňoval celou situaci frontman kapely. Z čmeláčka Evžena si však během večera utahoval ještě v okamžiku, kdy se na kolegy chtěl podívat z perspektivy diváků. „Podívej na toho čmeláčka s kytarou,“ rozplýval se nad Evženem, sledujíc kolegy zpod pódia.

Okénka s dotazy byly protkávány písněmi. V Českých Budějovicích nešlo nezahrát Obchodníka s deštěm, protože kdykoli Kryštof „obchodoval“ s deštěm v krajském městě, tak urputně prší. I protentokrát Kryštof přivezl do Budějovic déšť. Během večera zazněla i diskotéková skladba Vohul basy, která byla doplněna o originální taneční choreografii.

Zklidnění nastalo až k závěru večera, kdy zazněly skladby Cesta, Ty a Já, Do Nebe se propadám či Zůstaň tu se mnou. Nad rámec svých pracovních povinností zapojil Krajčo autorku článku do průběhu večera. Chtě nechtě byla donucena zahájit píseň Inzerát mexickou vlnou. Tímto paní v hnědém zdraví kapelu! „Smích prodlužuje život a vy jste nám ho prodloužili o pěkných pár týdnů,“ loučila se pak na závěr z českobudějovické zastávky za sucha kapela Kryštof.

Pokud Vám unikl koncert kapely Kryštof v jihočeské metropoli, nezoufejte, 6. a 7. května 2022 vystoupí v pražské O2 aréně.