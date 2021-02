Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku, přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulém týdnu rozloučili.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

Hana Kološová (71 let, Volary), Marie Čejková (85 let, Prachatice), Jaroslav Beneš (90 let, Prachatice), Marie Kafková (89 let, Netolice), Petr Šandera (86 let, Jáma), Miloslav Kalina (84 let, Husinec), Julius Kříž (72 let, Vlachovo Březí), Hedvika Fučíková (87 let, Prachatice), Jan Franz (46 let, Netolice).