Poprvé 16. září 1883 mohli milovníci turistiky a rozhleden vystoupat po 138 schodech na rozhlednu na vrcholu Libína ve výšce 1096 metrů nad mořem. Jen pár kilometrů od Prachatic, přesně na den po sto čtyřiceti letech se proto bude v sobotu 16. září 2023 slavit.

Rozhledna na vrcholu Libína. | Foto: Deník/ Jana Vandlíčková

Postavení rozhledny na Libíně má na svědomí Šumavský klub turistů, který o stavbě rozhodl v roce 1881. O dva roky později už rozhledna stála a vítala první turisty. Sedmadvacet metrů vysokou rozhlednu tehdy pojmenoval Věž korunního prince Rudolfovi, který v roce 1871 navštívil Prachatice a v letech stavby rozhledny se zároveň konaly zásnuby a svatba s princeznou Štěpánkou, dcerou belgického krále Leopolda II. V sousedství rozhledny na vrcholu Libína byla pak o jedenáct let později postavena hájovna pro větší pohodlí příchozích turistů.

Od roku 1935 měl rozhlednu ve správě Klub československých turistů, který tehdy zvažoval zastřešení vyhlídkové terasy. Na to nedošlo vinou druhé světové války. Během ní sloužila rozhledna k vojenským účelům. Někdy v polovině minulého století byla na Libíně malá posádka vojáků letectva.

Na vrcholu Libína turisté zatím hlavu nesloží, restaurace má přednost

Kamennou věž na vrcholu Libína v současné době vlastní město Prachatice, které také investuje do jejích oprav. Naposledy byla rozhledna kompletně rekonstruována v roce 1994, drobné i větší opravy se ale na rozhledně dějí téměř každý rok. Ať už jde o opravu podlahy na ochozu rozhledny, nebo opravy přístupové cesty. V roce 2007 na ochozu vyhlídky přibyly panoramatické mapy, které turistům napovídají, kam vlastně koukají. Panoramatické pohledky tehdy vytvořil Vladislav Hošek a vodou od Patriarchy je tehdy pokřtil starosta Jan Bauer. Při dobré viditelnosti se návštěvníkům rozhledny naskytnou se panoramatické pohledy na Šumavu směrem na Plechý, Stožec, Knížecí stolec, Boubín, Javorník či Churáňov, město Prachatice, část Strakonicka, Písecka a Českobudějovické pánve. Při dobré viditelnosti je možné vidět i vrcholky Alp.

Na konci letošního srpna Prachatičtí rozhodli, že na rozhlednu umístí turniket, který bude sčítat návštěvníky. Nikdo totiž pořádně neví, kolik lidí rozhlednu navštíví. Ta je otevřená celoročně a mít přehled o počtu lidí vedení města považuje za důležitý fakt v souvislosti s dalším rozvojem celé turisticky atraktivní lokality. Okolní pozemky a budovy totiž Prachatičtí odkoupili a plánují jejich rozsáhlou rekonstrukci. Za pár let by tak opět mohla být na vrcholu Libína opět horská chata s ubytováním. Tradicí je pro Prachatické také každoroční výstup na Libín první den nového roku.

Zjistit, ve kterém roce se konal první Novoroční výstup na Libín, se nám zatím nepodařilo. Některé prameny sice uvádějí, že to byl rok 1980, jiné jdou mnohem více do minulosti. Pokud by někdo z našich čtenářů věděl, budeme rádi za zprávu na mail: jana.vandlickova@denik.cz. Pokud by někdo měl doma i dispozici i účastenské listy z minulých let, může jejich kopii zaslat na stejný e-mail nebo na whatsapp číslo 724020789. Děkujeme

Prachatičtí koupili areál s chatou pod rozhlednou na Libíně

Oslava 140. výročí otevření rozhledny se chystá na sobotu 16. října. Program připravilo město Prachatice a Bouda Vysoko. Ke sto čtyřicítce dostala rozhledna na Libíně další dárek. Mnozí Prachatičáci si totiž při pohledu z okna všimli, že za tmy rozhledna září do okolí. Vedoucí odboru kultury, školství a cestovního ruchu Městského úřadu v Prachaticích Martina Klinecká potvrdila, že nasvícení rozhledny je právě u příležitosti kulatého výročí od jejího otevření. „Několik dní jsme světelnou instalaci zkoušeli, aby byla na sobotu připravená v plném lesku. Světla se rozsvěcují po setmění a zhasínají s ranním rozbřeskem. Nebude to tak ale celoročně,“ uvedla pro Prachatický deník Martina Klinecká. Osvětlení tam sice zůstane instalované, ale využívat ho město prý bude pouze při slavnostnějších příležitostech.

Na sobotní oslavě návštěvníci uvidí nejen výstavu dobových fotografií. Na druhou hodinu odpoledne je připravena pohádka po děti, ale také hudební vystoupení pro dospělé. Oslavy 140. let od otevření rozhledny začínají na vrcholu Libína ve dvě hodiny odpoledne. A ti, kdo vydrží až do večera, si mohou vychutnat také nové osvětlení pěkně zblízka.