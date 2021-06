To se také stalo Jitce Kottové z Prachatic, když jí o tipy na výlety v okolí Prachatic požádala kamarádka. Vypsala sice několik míst, kam by rodina mohla vyrazit, ale i tak padla volba právě na Libín - dominantu nad městem.

Za pár dní pak paní Jitka dostala zprávu, která ji moc nepotěšila. "Rozhodli jsme se pro Libín, naši kamarádi tam ještě nebyli. Je to krásná stavba, ale škoda, že se o ní a její nejbližší okolí majitel málo stará," psalo se v ní. Turistka zmínila, že se jim nelíbila "stoletá špína" na schodišti ani pavučiny. Nezapomněla pak podotknout, že je obrovská škoda, když si tam turista nemůže koupit vodu, kávu nebo pivečko. "Nicméně výhledy stály za to!" podotkla návštěvnice rozhledny Libín.

Nikomu z Prachatic není lhostejné, že zrovna oblíbený Libín by někdo z turistů jakkoliv pohanil, Jitka Kottová poslala zkušenost do redakce Prachatického deníku se slovy: "Dochází k rozvolňování, turistická sezona začíná a návštěvníků Libína bude víc. Je to škoda, budou-li si z Prachatic odvážet takový dojem."

Oslovili jsme proto místostarostu Jana Klimeše, zda vedení města o nedostatcích na rozhledně Libín ví. Ten připustil, že si nepořádku všiml před několika dny, když byl na Libíně on sám. "Upozornil jsem na nepořádek jednatele Městské správy domů a bytů, zaurguji to," slíbil ve středu 2. června kolem čtvrté hodiny odpoledne Jan Klimeš. O hodinu později redakci Prachatického deníku informoval SMS zprávou, že ve čtvrtek 3. června prostory objektu rozhledny Libín uklidí zaměstnanci Technických služeb Prachatice.