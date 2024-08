Zúčastnili se ho zástupci NP Šumava a samosprávy, senátor Tomáš Fiala nebo vnuk stavitele Libor Křivanec. Politici i Správa NP se shodli také na tom, že příští léto se má otevřít turistická cesta z Březníku Luzenským údolím na Modrý sloup, kam v létě a na podzim vede cesta dosud jenom z německé strany.

O demolici zchátralé chaty požádal vlastník čili správa národního parku před dvěma lety, jenže se zvedla vlna protestů milovníků staré Šumavy. Senátor Tomáš Jirsa zorganizoval petici proti zbourání, nechal vypracovat posudek nezávislými zkušenými odborníky, a na místo se před rokem vypravil i ministr životního prostředí Petr Hladík, který tehdy demolici pozastavil.

Tetřev prospívá

Teď v pátek přijel na místo podruhé, aby při tiskové konferenci oznámil, že bourat Roklanskou chatu nechce. „Loni jsme nechali zadat historický výzkum, který prokázal, že chatu dala postavit správa lesů, nikoliv Klub čs. turistů, a používala ji jako dům pro lesníky až do předání německé správě v roce 1938,“ uvedl k její historii ministr. Loni zároveň Správa NP Šumava, město Kašperské Hory i senátor Tomáš Jirsa zadali odborníkům zpracování posudků na její současný stavebně technický stav. „Posudky se trochu liší, ale i ten nejkvalitnější říká, že chata se zachránit dá, i když má především v dřevěných konstrukčních prvcích řadu těch nepůvodních. Při záchraně jsme limitováni i místem, neboť se jedná o klidové území, kam lidé nemohou vstupovat a kde je i činnost národního parku omezena na tři měsíce v roce. Proto bude vypracován projekt na konzervaci chaty, který bude během dvou tří let zrealizován, abychom se k chatě mohli vydat. Nikoliv ovšem už za pár roků, ale nejdřív za 10 až 20 let. Klidová území se mohou vzhledem vývoji biotopu a populaci tetřevů upravovat, což je otázka dlouhého časového horizontu. Poslední monitoring unikátní šumavské populace tetřeva hlušce, jediné v ČR, který se provádí jednou za pět let, prokázal nárůst z 610 na 870 kusů,“ uvedl ministr.

Ačkoliv není ještě znám projekt, technické řešení ani stavební firma, ministr říká, že finanční rozdíl mezi zakonzervováním a demolicí chaty nebude velký, a částku odhaduje na milion korun. V místě tzv. Podroklanské mýtiny se může pracovat jen od srpna do konce října, takže s konzervací se začne po získání všech povolení nejdřív příští rok.

Zůstat, či stěhovat?

Další kroky teď podnikne vlastník chaty čili Správa NP Šumava. „Odcházím s úkolem sehnat projektanta, kterému zadáme variantní řešení konzervace cenných stavebních části objektu,“ uvedl ředitel NP Pavel Hubený s tím, že z dřevěných částí je dobrých sotva pětina, zatímco u kamenných částí je dobrých až 80 procent. Kromě konzervace celého objektu na místě přichází prý v úvahu i druhá varianta čili zakonzervovat na místě zděné věci a zajímavé dřevěné prvky někde uskladnit a separovat do doby, než se rozhodne o budoucnosti objektu. Ředitel Hubený zdůrazňuje, že je důležité, zda je pro rozhodnutí o konzervaci chaty klíčové místo, kde byla postavena, nebo samotná stavba. „V případě, že klíčová je stavba nebo její prvky, jsme připraveni použít je do repliky na jiném veřejně přístupném místě, kde bude sloužit lidem. Zůstane-li stát v klidovém území, tak se k ní nikdo nedostane, ale variantu určí ten, kdo konzervaci bude připravovat. Máme do zimy čas, abychom připravili dokumentaci i projekt a během jara sehnali příslušná povolení. Když nám budou úřady nakloněny, je konzervace v příštím roce reálná,“ dodává ředitel.

close info Zdroj: Národní památkový ústav zoom_in Roklanská chata

V úvahu změny lokality připadají jiná místa na Šumavě, dostupná pro turisty i nyní, teoreticky se nabízí skanzen nebo místo u informačního centra. Nešlo by o přestěhování celé chaty jako např. v případě kapliček při budování přehrad, ale využití zachráněných historických částí k sestavení repliky. Ta by ovšem nemohla být prohlášena za kulturní památku, kterou současná Roklanská chata po odborném posouzení stále ještě může být, byť se k tomu ministerstvo kultury staví dlouhodobě negativně. Národní památkový ústav přitom ve svém památkovém katalogu uvádí, že Roklanská chata byla nejvýše položeným celoročně obývaným stavením na Šumavě, a spolu se zbytky Roklanské nádrže je posledním existujícím dokladem osídlení Podroklanské mýtiny. Stránky NPÚ stále tvrdí, že jde o příklad úsporně a jednoduše řešené horské chaty a útulny z 30. let 20. století, postavené na Šumavě Klubem československých turistů dle návrhu sušického stavitele Karla Houry v letech 1935 – 1936, která byla pro veřejnost otevřena roku 1937.

Spokojený vnuk

Jestli zůstane chata skrytá pod Roklanem, nebo za ní lidé budou chodit např. na Javoří Pilu či do skanzenu v Chanovicích, se ještě neví, což pro řadu lidí není podstatné. „Dnešní rozhodnutí vnímám velmi pozitivně,“ usmíval se spokojeně v pátek dopoledne Libor Křivanec (67) ze Sušice. „Jednak proto, že chatu postavil můj dědeček Karel Houra, ale i proto, že po odchodu našich bývalých spoluobčanů, kteří byli ze Šumavy po válce odsunuti, zde zůstalo už jen málo záchytných bodů. Jeden z klíčových, patřící k šumavským kořenům, je Podroklaní s chatou, která zde dodnes stojí. Je dobře, že ji nezbourají. Osobně bych její budoucnost nejraději viděl tak, že ji po rekonstrukci zpřístupní lidem. Aby k ní turisté mohli chodit a strážci NP jim vysvětlovali, jak se mají v parku chovat. Ale evidentně je současné rozhodnutí, že chata bude zakonzervována, aniž by k ní lidé mohli, hranicí možného, co se dá momentálně pro její záchranu udělat.“

Že by měl před rozhodnutím o osudu chaty těžkou noc, Libor Křivanec odmítá. „Jsem realista, takže strach nebo obavy z demolice jsem neměl. Kdyby ale o zbourání rozhodli, tak by mě to mrzelo, i když rozumím, že jakmile stát o něčem rozhodne, těžko my tzv. obyčejní lidé nebo turisté něco uděláme proti. Ale myslím si, že pokud by chatu nechali zbourat, šlo by o ukázku zvůle,“ tvrdí. „Vydal jsem se k Roklanské chatě v červnu a šel si ji ještě naposled vyfotografovat, dokud nespadla nebo ji nezačali bourat. Zatkli mě u ní strážci národního parku, se kterými jsme si popovídali. Vysvětlili mi, že budu postižen, a já jim uvedl svůj důvod návštěvy, že jsem potomkem stavitele. Po hodině výměny názorů jsem se vrátil na Březník, i když jsem se chtěl vydat dál až na Roklan, což už samozřejmě nešlo.“

close info Zdroj: Radek Gális zoom_in Roklanská chata má být zachována i pro další generace.

Po osobní návštěvě ví, že stavba je ve špatném stavu. „Důležité je, že je součástí Podroklaní, což je nádherná oblast. Co zde bude stát, je asi jedno, jenže stavba by tu být měla a lidem otevřená, abychom k ní směli chodit. Podroklaní je s Březníkem nejvíc ikonické místo na Šumavě, snad ještě s Juránkovou chatou na Svarohu, ačkoliv ani jedno z nich není v současnosti pořádně přístupné,“ dodal s poukazem na fakt, že k Roklanské chatě se ještě loni smělo druhými zónami, zatímco nyní se sem nesmí z české, ale už ani z německé strany.

Vnuka stavitele těší fakt, že chata s rukopisem jeho dědy zůstane. Karel Houra je podepsán i pod rozhlednami Javorník nebo Svatobor. „Dědeček měl za bolševismu těžký život, ale myslím si, že je nyní důstojně připomínán. Stal se čestným občanem Sušice a ve městě je po něm pojmenováno nábřeží. Na Šumavě hodně staveb vybudoval, v pozdější době už jako starý muž pak dozoroval výstavby šumavských hotelů, takže je se Šumavou spojený šedesáti lety aktivní práce a má zde zasloužené místo,“ dodal Libor Křivanec.

Nesplněné přání

Rozhodnutí vítá i publicista Jan Fischer, který společně s Emilem Kintzlem (1934-2022) řadu let točili pro Stream.cz dokumentární filmy a vydávali knihy pod názvem Zmizelá Šumava. „Zdá se to až neuvěřitelné, že snad po letech zvítězí zdravý rozum nad politikařením. Šumavská legenda Emil close info Zdroj: archiv zoom_in Emil Kintzl.Emil Kintzl má radost. Modrý sloup a Roklanská chata byly jeho celoživotní témata, takže mám radost s Emilem.V druhé řadě naší Zmizelé Šumavy je 18. díl s názvem Brokovnicí do zad. V něm Emil mluví o historii hájenky mezi Roklanem a Medvědí horou a o svém přání ohledně zavřené Roklanské chaty,“ říká Jan Fischer a připomíná Kintzlova slova o obyvatelích Roklanské hájenky i sousední chaty. „Kortusovi zde v roce 1927 založili v chalupě návštěvní knihu, do které turisté zapisovali dojmy z cest, poznámky k ubytování a ke stravě od paní hajné. Zásluhou Klubu turistů v Sušici se pak začala v sousedství hájenky stavět nová Roklanská chata, která byla slavnostně otevřena v roce 1937. Původní Roklanská hájenak se pomalu, ale jistě rozpadala. Sousední Roklanská chata sloužila pak pohraničníkům, kteří stříleli do lidí, kteří toužili žít svobodně. Rád bych se ještě dožil toho, že chata bude zase přístupná a bude sloužit nadále turistům, tak jako sloužila dřív. A taky proto, abych sem mohl vrátit návštěvní knihu, která svými zápisy krásně dokumentuje pěkný život tady pod Roklanem. Ta kniha i tohle krásné místo si to jistě zaslouží. Tak doufejte se mnou a snad se tady shledáme,“ říká do kamery Emil Kintzl s Roklanskou chatou v zádech. Ze záchrany chaty by měl určitě radost, stejně jako z otevření cesty z Březníku na Modrý sloup, kterou již před lety vyznačil.

Šumavský symbol

O budoucnost Roklanské chaty jevili velký zájem i sledující facebookové veřejné skupiny Toulky Šumavou, kteří minulý týden v drtivé většině horovali pro zachování chaty (přes 1000 reakcí a přes 600 komentářů). I když se mnozí k chatě nepodívali a v nejbližších letech nepodívají, starost o její budoucnost mají. O zájmu svědčí i přes 5300 signatářů petice za její záchranu, se kterou přišel před dvěma lety senátor Tomáš Jirsa (ODS). I ten přání zesnulého Emila Kintzla dobře zná, a výsledek pátečního setkání vítá. „Je to skvělé ministerské rozhodnutí, což považuji za výrazný posun od doby, kdy správa parku získala na stavbu demoliční výměr,“ říká senátor s tím, že Roklanská chata jako svědek doby na Šumavu patří. „Myslím, že necitlivý záměr demolovat tuto ikonickou stavbu sjednotil představitele regionu i řadové občany proti demolici, což se ukázalo i v masově podpořené petici. Od počátku bylo zřejmé, že poměry a zákazy na Šumavě se mění nejen dle počtu tetřevů, ale i dle názoru ředitelů a ministrů, a tak jako cesta Luzenským údolím, může být za několik let otevřena i cesta k chatě pod Roklanem. A potom chatu jako když najdete. Pevně věřím, že ředitel parku Pavel Hubený nechá chatu opravit a zakonzervovat, zajistí ji větráním a několikrát ročně ji nechá zkontrolovat. Fundamentalisté z ochrany přírody budou jistě namítat, že k chatě pod Roklanem se nemůže dojet autem s materiálem na opravu, ale jsem si jist, že park najde stovky dobrovolníků, kteří tam materiál na zádech donesou. Sám se hlásím. Všem, kteří podepsali petici a kteří se do diskuse o záchraně chaty zapojili, včetně příbuzným architekta chaty Karla Houry a paní Kuřinové, patří dík. Byla to ukázka vzepnutí občanské společnosti proti byrokratické úřední mašinerii,“ připomíná senátor Tomáš Jirsa.

Setkání na Modravě se osobně zúčastnil i jeho kolega, senátor Tomáš Fiala (nestraník za ODS), primář strakonické nemocnice, který byl také pro zachování stavby. „S jednáním jsem spokojený, protože vznikl konkrétní postup, cílící k tomu, jakým způsobem zakonzervovat chatu pro budoucí generace. Posudek stavebního stavu máme ve třech exemplářích, a je otázka, co z projektu vznikne. Jsem rád, že se nebourá a dál se bude pracovat s tímto šumavským symbolem, protože za něj Roklanskou chatu i já považuji. Znám Šumavu od tří let, kdy jsme s rodiči jezdili na Churáňov, mám ji velmi rád, takže jsem tady co možná nejčastěji,“ dodává Fiala.

Podpora cestování

Účastníkem jednání na Modravě byl i náměstek hejtmana František Talíř (KDU-ČSL), který má na starosti cestovní ruch. „Sejít se u jednoho stolu je příklad, jak má vypadat politická práce, a jsem velmi rád, že jsme se na Modravě už podruhé na pozvání ministra Hladíka u jednoho stolu sešli. Místní obyvatelé, starostové, zástupci parku, náměstci, senátoři, lidé s různými pohledy na věc. Díky společnému jednání jsme ale dokázali najít shodu na tom, jakým směrem chceme postupovat. Pokud to bude možné, otevřeme v příštím roce cestu na Modrý sloup a propojíme tak zde Českou republiku s Bavorskem. A také zachováme Roklanskou chatu pro další generace. Tohle považuji za rozumné řešení a věřím, že společným dialogem vede cesta k řešení problémů,“ dodává František Talíř.

Rozhodnutí Petra Hladíka vítá i další jeho stranický kolega, jihočeský poslanec Jan Bartošek. „Mám radost, že se našlo řešení, a chata zůstane zachována. Stejně tak vítám i otevření cesty na Modrý sloup, která bude jistě turisticky zajímavá a podpoří zdejší turistický ruch,“ uvedl.

Kulturní ticho

Národní památkový ústav o Roklanské chatě dobře ví a uvádí ji ve svém katalogu památek s poznámkou, že za kulturní památku není prohlášena (https://pamatkovykatalog.cz/roklanska-chata-18060095). Zdůrazňuje, že jde o: … doklad rozvoje turistického ruchu v centrální oblasti Šumavy v období první republiky. Jedna z mála dochovaných vysoko položených horských chat na Šumavě, z nich většina byla v minulosti zničena buď vlivem přírodních živlů, nebo rukou člověka (např. Juránkova chata pod Svarohem, chata na Můstku, Stateček pod Ostrým, Hálkova chata u Vydry). Roklanská chata byla nejvýše položeným celoročně obývaným stavením na Šumavě, spolu se zbytky Roklanské nádrže je posledním existujícím dokladem osídlení Podroklanské mýtiny…

close info Zdroj: Radek Gális zoom_in Ministr Petr Hladík při tiskové konferenci.

Nové nezávislé posudky, které odborníci loni na podzim získali, ale zaměstnance NPÚ k aktivitě ohledně záchrany chaty nepřivedly. „Řízení o prohlášení stavby za kulturní památku vede Ministerstvo kultury, doporučujeme proto obrátit se na něj,“ odpovídá tisková mluvčí NPÚ Blanka Černá. Jenže ministerstvo kultury vychází zřejmě ze stejných posudků jako před lety Správa NP Šumava, která na jejich základě zdůraznila totální destrukci chaty a nezbytnost demolice. „Ministerstvo kultury již v minulosti vedlo správní řízení o prohlášení chaty za kulturní památku,“ uvedla pro Deník Ivana Awwadová z tiskového oddělení Ministerstva kultury ČR. „Na základě všech shromážděných podkladů však došlo k závěru, že objekt nedisponuje natolik výraznými architektonickými či uměleckými prvky, pro které by měl být prohlášen za kulturní památku. Jako nejzávažnější problém byl u dotčené chaty shledán její stavebně technický stav, který byl již v roce 2018 velmi vážný až havarijní. Dále bylo zjištěno, že interiér disponoval pouze zlomkem autentických konstrukcí a prvků. Dřevěné nosné stavební konstrukce a prvky byly nevratně poškozeny a napadeny biotickými škůdci. Na základě těchto závažných zjištění ministerstvo vyhodnotilo, že případná rekonstrukce by v tomto případě znamenala postavení kopie předmětné chaty. Z těch důvodů bylo správní řízení ukončeno rozhodnutím o neprohlášení za kulturní památku. Ministerstvo kultury v této souvislosti dále upozorňuje, že prohlášení věci za kulturní památku se musí opírat o skutečné památkové hodnoty objektu, a jak bylo výše uvedeno, tak chata již v roce 2018 těmito hodnotami nedisponovala. Skutečnost, že chata bude zachována a proběhne její obnova, kdy, jak již bylo jednou shledáno, vznikne její replika, není důvod pro opětovné zahájení správního řízení o prohlášení za kulturní památku.“

Na dotaz, z jakých posudků tehdy vycházeli, mluvčí neodpověděla.

Rozdílné posudky

Loňské nezávislé posudky odborníků však hovoří jinak, a přiměly ministra životního prostředí, aby demolici chaty pozastavil, a místo ní nařídil konzervaci a opravu. „Stav Roklanské chaty z hlediska stavebně technického rozhodně umožňuje provedení její rekonstrukce čili kvalitní řemeslné opravy,“ praví se např. v posudku společnosti Ateliér Heritas z Českých Budějovic, který se záchranou památek desítky let zabývá. Hlavní nosné prvky a soustavy, tj. zděné stěny, roubení, krov jsou narušeny pouze lokálně a v žádném případě není nutné provést jejich plné odstranění. Ani rozvoj biotických škůdců dřeva (dřevokazné houby, hmyz) zdaleka nedosahuje míry, kdy by bylo opodstatněné a obhajitelné provést odstranění celých konstrukcí nebo kompletní demolici stavby. „Historické objekty, které byly za dobu existence naší firmy, specializované na projektování obnovy historických, převážně památkově chráněných objektů, zachráněny a úspěšně rekonstruovány, byly v mnoha případech ve výrazně horším stavebně technickém stavu,“ uvádí jeden z autorů studie Lubor Gregora. „Jedná se o stovky objektů z celé škály historických období počínaje románsko gotickými stavbami až po 20. století. Význam zachování autentického kulturního dědictví nespočívá v záchraně pouze vybraných staveb tzv. první kategorie, jako jsou hrady, zámky, paláce, kláštery, kostely, ale i např. staveb lidové architektury, technických památek nebo jiných drobnějších staveb, které vypovídají o době svého vzniku a způsobu života a práce našich předků. Do této kategorie rozhodně patří i Roklanská chata, která je důležitou stavbou dokládající historické osídlení lokality, práci v náročných horských podmínkách (správa lesů, těžba a plavení dřeva), zároveň je její vznik spojen i s rozvíjejícím se turismem 30. let. Je již, bohužel, zřejmě posledním svědkem těchto dob v prostředí tehdejších Klostermannových šumavských lesních samot. Kromě technického a historického hlediska je nutné vyzdvihnout i kvalitu architektonickou, neboť budova byla vystavěna významným sušickým architektem Karlem Hourou a svým zpracováním odpovídala tradičnímu šumavskému stavitelskému řemeslu.

Odborník se diví

Lubor Gregora si myslí, že jejich aktuální odborný posudek z loňského října odpovědní zaměstnanci ministerstva kultury ani nečetli, byť jej má k dispozici i ministerstvo životního prostředí. „V posudku jasně píšeme, které dřevěné konstrukce je potřeba vyměnit, ale naprostá většina z nich je k zachování,“ vyvrací argumenty ministerstva kultury. „Zkoumali jsme opravdu bedlivě, a nevidíme z hlediska stavebně technického jediný důvod, proč by neměla chata zůstat stát. Je nedílnou součástí našeho dědictví a pohnuté historie. Přežila dvě diktatury, kdy jistě nebyla náležitě ošetřována, a teď mělo dojít k její demolici, když k ní nejsou technické důvody? Je posledním svědkem doby I. republiky a navazuje na ještě starší budovu Roklanské hájenky, takže máme-li nějakou úctu k životu a práci našich předků, pak by se to mělo projevit i prakticky ochranou našeho dědictví. Vždyť tím se kultivujeme jako národ, máme-li vztah ke svým kořenům,“ dodává Gregora.

close info Zdroj: Radek Gális zoom_in Vlastníkem chaty je Správa Národního parku Šumava, vedeného ředitelem Pavlem Hubeným. Vnuk stavitele Libor Křivanec má z rozhodnutí radost. Na snímku s ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem. Foto Radek Gális

Jenže ani nové odborné posudky nepřiměly ministerstvo kultury názor změnit. „Stále platí, že v současné době a za současného stavebně technického stavu Roklanské chaty ministerstvo kultury neshledává dostatečné památkové hodnoty, pro které by bylo možno zahájit řízení o prohlášení objektu za kulturní památku,“ uvedla ve středu mluvčí ministerstva kultury Ivana Awwadová. „Teprve po dokončení realizace zamýšlené stavebně technické stabilizace objektu bude možné posoudit stav existujících památkových hodnot Roklanské chaty, nicméně upozorňujeme, že pro prohlášení za kulturní památku musí být přítomna dostatečná míra původní hmotové integrity a autenticity,“ dodává.

Jinými slovy, pokud se většina původních prvků vymění či dojde k přesunu a stavbě repliky, chata se kulturní památkou pod ochranou státu nestane.

Podobenství o krápníku

Radost nad pátečním rozhodnutím neskrývá, ale k opatrnosti přesto nabádá jihočeský historik a knihovník, velký milovník Šumavy Jindřich Špinar, který je podepsán pod peticí za záchranu Roklanské chaty ZDE. Děkuje všem, kteří ji podepsali a dali tak najevo správě parku, politikům i veřejnosti svůj kladný postoj ke stavbě, odsouzené vlastníkem, který se o ni řádně nestaral, k zániku. „Mnozí vyslovili názory, které slité v hlavní argumenty nakonec měly sílu změnit osud chaty. Vyhráno ale není. Chata leží v tzv. zakázaném klidovém pásmu, a bez možnosti přístupu veřejnosti je bez kontroly. A co oči nevidí… Musíme se dále trpělivě tázat odpovědných orgánů, zda naplňují slib a na chatě opraví a zakonzervují vše potřebné, aby dále nechátrala,“ říká Jindřich Špinar, který už loni glosoval ministerský nápad chatu rozebrat a strčit do skanzenu. „Bude nutno trpělivě vysvětlovat, že chata patří pouze na své místo. Stejně jako krápník se netrhá z jeskyně, aby do ní lidé nechodili, a nedává se někam do muzea, aby se tam lidi skrze mrtvý krápník seznamovali s jeskyní,“ uvedl Jindřich Špinar.